सीएम योगी ने कहा- कयामत तक नहीं बन पाएगी बाबरी मस्जिद, कानून तोड़ने वाले जहन्नुम जाएंगे
बाराबंकी में सीएम योगी ने कहा, बाबरी ढांचे का पुननिर्माण कभी नहीं होगा. हिंदुस्तान में कानून तोड़ने वालों को जहन्नुम ही मिलेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 10, 2026 at 5:39 PM IST
बाराबंकी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बाराबंकी पहुंचे. उन्होंने कहा कि जो लोग देश में बाबरी ढांचे का कयामत तक सपना देख रहे हैं, उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि कयामत का दिन कभी नहीं आयेगा. भारत में कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे. देश के कानून को मान लो कानून तोड़ने वालों को जहन्नुम ही मिलेगा.
संकट के समय राम याद आते हैं: सीएम योगी ने कहा कि अवसरवादी लोगों को संकट के समय भगवान राम याद आते हैं. बाकी समय वो प्रभु राम को भुला देते हैं. इसीलिए भगवान राम भी उनको भूल चुके हैं.
'कयामत के दिन' के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 10, 2026
कायदे से रहोगे, तो फायदे में रहोगे... pic.twitter.com/xMROmS8d2J
अब उनकी नैया कभी पार नहीं होनी है. इन रामद्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं, जो रामभक्तों पर गोलियां चलवा रहे थे. यह सरकार जो बोलती है, वह कर के दिखाती है. हमने कहा था कि रामलला आएंगे, हम मंदिर वहीं बनाएंगे.
बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 10, 2026
जो 'कयामत का दिन' आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़-गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है… pic.twitter.com/C3fjjS0ESU
तेजी से यूपी का विकास हो रहा: सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी की हालत बेहद खराब थी. हर चौथे दिन शहरों में कर्फ्यू लगता था. पर्व-त्योहार शांति से नहीं मनाए जा पाते थे.
वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 10, 2026
सरकार बदलते ही सारी अराजकता गायब हो गई... pic.twitter.com/avognApLSW
गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया जाता था और अराजकता चरम पर थी. आज प्रदेश से अराजकता समाप्त हो चुकी है. तेजी से विकास हो रहा है. बेटियां और व्यापारी सुरक्षित हैं.
बाराबंकी का नौजवान रोजगार और नौकरी के लिए बाहर नहीं जाएगा...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 10, 2026
ये रुकने वाली सरकार नहीं है, डिगने वाली सरकार नहीं है... pic.twitter.com/V9Gnj35yr5
हर जिले में पहुंची बिजली: सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है. भ्रष्टाचार में जाने वाला पैसा अब विकास कार्यों में खर्च हो रहा है. प्रदेश के सभी 75 जिलों में बिजली पहुंच चुकी है.
यह भी पढ़ें- हिन्दू सम्मलेन में बोलीं साध्वी प्राची; जिसको भारत असुरक्षित लगे, वो पाकिस्तान चला जाए