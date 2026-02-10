ETV Bharat / state

सीएम योगी ने कहा- कयामत तक नहीं बन पाएगी बाबरी मस्जिद, कानून तोड़ने वाले जहन्नुम जाएंगे

बाराबंकी में सीएम योगी ने कहा, बाबरी ढांचे का पुननिर्माण कभी नहीं होगा. हिंदुस्तान में कानून तोड़ने वालों को जहन्नुम ही मिलेगा.

बाराबंकी में सीएम योगी.
Published : February 10, 2026 at 5:39 PM IST

बाराबंकी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बाराबंकी पहुंचे. उन्होंने कहा कि जो लोग देश में बाबरी ढांचे का कयामत तक सपना देख रहे हैं, उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि कयामत का दिन कभी नहीं आयेगा. भारत में कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे. देश के कानून को मान लो कानून तोड़ने वालों को जहन्नुम ही मिलेगा.

संकट के समय राम याद आते हैं: सीएम योगी ने कहा कि अवसरवादी लोगों को संकट के समय भगवान राम याद आते हैं. बाकी समय वो प्रभु राम को भुला देते हैं. इसीलिए भगवान राम भी उनको भूल चुके हैं.

अब उनकी नैया कभी पार नहीं होनी है. इन रामद्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं, जो रामभक्तों पर गोलियां चलवा रहे थे. यह सरकार जो बोलती है, वह कर के दिखाती है. हमने कहा था कि रामलला आएंगे, हम मंदिर वहीं बनाएंगे.

तेजी से यूपी का विकास हो रहा: सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी की हालत बेहद खराब थी. हर चौथे दिन शहरों में कर्फ्यू लगता था. पर्व-त्योहार शांति से नहीं मनाए जा पाते थे.

गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया जाता था और अराजकता चरम पर थी. आज प्रदेश से अराजकता समाप्त हो चुकी है. तेजी से विकास हो रहा है. बेटियां और व्यापारी सुरक्षित हैं.

हर जिले में पहुंची बिजली: सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है. भ्रष्टाचार में जाने वाला पैसा अब विकास कार्यों में खर्च हो रहा है. प्रदेश के सभी 75 जिलों में बिजली पहुंच चुकी है.
