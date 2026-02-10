ETV Bharat / state

सीएम योगी ने कहा- कयामत तक नहीं बन पाएगी बाबरी मस्जिद, कानून तोड़ने वाले जहन्नुम जाएंगे

बाराबंकी में सीएम योगी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बाराबंकी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बाराबंकी पहुंचे. उन्होंने कहा कि जो लोग देश में बाबरी ढांचे का कयामत तक सपना देख रहे हैं, उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि कयामत का दिन कभी नहीं आयेगा. भारत में कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे. देश के कानून को मान लो कानून तोड़ने वालों को जहन्नुम ही मिलेगा. संकट के समय राम याद आते हैं: सीएम योगी ने कहा कि अवसरवादी लोगों को संकट के समय भगवान राम याद आते हैं. बाकी समय वो प्रभु राम को भुला देते हैं. इसीलिए भगवान राम भी उनको भूल चुके हैं.