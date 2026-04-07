ETV Bharat / state

आगरा फोर्ट-लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी का अब सिर्फ कानपुर तक होगा संचालन

लखनऊ: रेलवे ने कानपुर स्थित गंगा नदी के पुल पर गर्डर बदलने का काम शुरू कर दिया है. जिसके चलते आगामी 42 दिनों तक सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक डाउन लाइन (कानपुर-लखनऊ) पर मेगा ब्लाक का प्रभाव लखनऊ आने वाली ट्रेनों पर पड़ेगा. अब रेलवे ने एक बार फिर प्रभावित हो रहीं ट्रेनों को लेकर अपने आदेश में बदलाव किया है. नए आदेश के मुताबिक अब आठ अप्रैल से आगरा फोर्ट-लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी कानपुर पहुंचकर निरस्त हो जाएगी. यह ट्रेन कानपुर से लखनऊ के बीच संचालित नहीं होगी. इसी तरह रेलवे ने गोमतीनगर-बांद्रा स्पेशल ट्रेन के संचालन और रूट में बदलाव कर दिया है.



जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 05033 गोमतीनगर-बांद्रा स्पेशल 11 मई तक प्रत्येक सोमवार को गोमतीनगर से दोपहर दो बजे छूटकर परिवर्तित मार्ग बादशाहनगर से दोपहर 2:12 बजे, डालीगंज से 2:50 बजे होते हुए सीतापुर, मैलानी पीलीभीत, इज्जतनगर, कासगंज, मथुरा, भरतपुर, गंगापुर सिटी, कोटा, रतलाम, वडोदरा, सूरत, बलसाड, वापी और बोरीवली के रास्ते अगले दिन रात आठ बजे बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी.