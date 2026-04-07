आगरा फोर्ट-लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी का अब सिर्फ कानपुर तक होगा संचालन
रेलवे ने गोमतीनगर-बांद्रा स्पेशल ट्रेन के संचालन और रूट में भी बदलाव कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 11:06 AM IST
लखनऊ: रेलवे ने कानपुर स्थित गंगा नदी के पुल पर गर्डर बदलने का काम शुरू कर दिया है. जिसके चलते आगामी 42 दिनों तक सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक डाउन लाइन (कानपुर-लखनऊ) पर मेगा ब्लाक का प्रभाव लखनऊ आने वाली ट्रेनों पर पड़ेगा. अब रेलवे ने एक बार फिर प्रभावित हो रहीं ट्रेनों को लेकर अपने आदेश में बदलाव किया है. नए आदेश के मुताबिक अब आठ अप्रैल से आगरा फोर्ट-लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी कानपुर पहुंचकर निरस्त हो जाएगी. यह ट्रेन कानपुर से लखनऊ के बीच संचालित नहीं होगी. इसी तरह रेलवे ने गोमतीनगर-बांद्रा स्पेशल ट्रेन के संचालन और रूट में बदलाव कर दिया है.
जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 05033 गोमतीनगर-बांद्रा स्पेशल 11 मई तक प्रत्येक सोमवार को गोमतीनगर से दोपहर दो बजे छूटकर परिवर्तित मार्ग बादशाहनगर से दोपहर 2:12 बजे, डालीगंज से 2:50 बजे होते हुए सीतापुर, मैलानी पीलीभीत, इज्जतनगर, कासगंज, मथुरा, भरतपुर, गंगापुर सिटी, कोटा, रतलाम, वडोदरा, सूरत, बलसाड, वापी और बोरीवली के रास्ते अगले दिन रात आठ बजे बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी.
इसी तरह वापसी में 05034 स्पेशल बांद्रा से सात अप्रैल से 12 मई तक प्रत्येक मंगलवार को रात 11 बजे चलकर गुरुवार को डालीगंज से सुबह सात बजे, बादशाहनगर से 7:15 बजे होते हुए गोमतीनगर सुबह 7: 35 बजे पहुंचेगी. ट्रेन में जनरल श्रेणी के चार, स्लीपर के छह, एसी सेकेंड के दो और एसी थर्ड के आठ कोच लगाए जाएंगे.
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि ब्लॉक के चलते ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है. जब काम समाप्त हो जाएगा उसके बाद यात्रियों को ट्रेन से यात्रा करने में काफी सहूलियत मिलेगी.
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