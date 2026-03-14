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अब वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन के लिए नहीं चाहिए आधार कार्ड, क्या नियम बदला, कौन है पात्र? जानिए

ग्रामीण और शहरी आवेदकों को सत्यापन के लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट में जाना होगा.

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वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन के नए नियम अब से होंगे लागू (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 2:05 PM IST

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मेरठ: समाज कल्याण विभाग में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए आधार की प्रमाणिकता को समाप्त कर दिया गया है. आईए जानते हैं आखिर अब कौन से ऐसे विकल्प हैं, जिनके जरिए आवेदन किया जा सकता है.

सुनील कुमार सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी (Video Credit; ETV Bharat)

मेरठ के जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर एक शासनादेश अभी जारी हुआ है. जो वृद्धावस्था योजना के पेंशनर थे, उनके लिए पहले आयु के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड या परिवार रजिस्टर्ड या शैक्षिक अभिलेख, ये 3 विकल्प उनके पास हुआ करते थे. अधिकांश यह देखने में आया था, कुछ लोग उम्र के प्रमाणपत्र के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करते थे, जब ऐसे किसी senior citizen का आवेदन फॉर्म आता था, तो उसमें आधार कार्ड को ही लगाया जाता था. अधिकांश सिर्फ आधार का ही उपयोग करते थे. लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया है, इसको लेकर 12 मार्च को शासनादेश भी जारी हुआ है. जिसके बाद अब आधार को उम्र के प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

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ये नियम करना होगा फॉलो: अब किसी भी पेंशनर को अपने उम्र के प्रमाण के लिए 2 विकल्प चुनने होंगे, जिसमें अगर आवेदक ने पढ़ाई की हुई है और उनके पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, तो उसमें सर्टिफिकेट में दी गई जन्म तिथि का वर्णन अगर हो तो उसे इस्तेमाल में ले सकते हैं. इसके अलावा दूसरा विकल्प परिवार रजिस्टर या कुटुंब रजिस्टर की फोटोकॉपी को लगा सकते हैं.

जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना पूरी तरह से ऑनलाइन है. जो भी इसके लिए आवेदन करना चाहता है, वह वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन samajkalyan.up.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. जिनकी उम्र 60 साल है, वह इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं. पेंशन के लिए आयु सीमा के साथ-साथ आय का भी निर्धारण किया गया है.

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ग्रामीण आवेदक के लिए जरूरी जानकारी: ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र होंगे, जिनकी आय 46 हजार 80 रूपये सालाना या उससे काम है. ऐसे व्यक्ति ब्रदर का पेंशन पाने के हकदार होते हैं. इसके लिए उन्हें आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है. विशिष्ट तौर पर यहां यह भी जान ले कि ग्रामीण क्षेत्र के जो आवेदक होते हैं, उनका सत्यापन खंड विकास अधिकारी के माध्यम से किया जाता है.

शहरी क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशनयोजना की पात्रता के लिए ये जानकारी: शहरी क्षेत्र के ऐसे आवेदक जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी आयु 60 साल होनी चाहिए. उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के लिए शहर में रहने वाले व्यक्ति की अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय 56 हजार 460 से अधिक नहीं होनी चाहिए.

इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान, आय प्रमाण पत्र यहां भी अनिवार्य है. शहरी क्षेत्र के वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों का सत्यापन उप जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से किया जाता है. आवेदक जब इतनी प्रक्रिया पूरी कर लेता है, उसके बाद संबंधित कार्यालय से डाटा समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय तक पहुंच जाता है. उस डाटा को फिर विभाग निदेशालय को प्रेषित कर दिया जाता है, जिसके बाद निदेशालय से प्रतिमाह 1000 की धनराशि के हिसाब से राशि ऐसे पात्र बुजुर्गों को मिलती है.

यहां ध्यान रहे, आधार से जो लिंक खाता है, खाते में ऐसे सभी पेंशनर्स की हर तिमाही पेंशन पहुंच जाती है. यानी साल में 4 बार वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है. जो कि तीसरे माह 3000 के रूप में खाते में पहुंच जाती है.

मेरठ जिले की अगर बात करें तो मेरठ में कुल 25 हजार 988 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन हर महीने दी जा रही है. प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत साल 1994 में हुई थी. समाज कल्याण विभाग ये पेंशन राज्य के निराश्रित बुजुर्गों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से देते हैं.

यह भी पढ़ें: यूपी में वृद्धावस्था पेंशन योजना 2025 में बनें नए रिकॉर्ड; आठ माह में प्रदेश भर से जुड़े 9.83 लाख नए पेंशनर

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