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मिर्जापुर में अब तीसरे पीपा पुल हुआ क्षतिग्रस्त

जोपा रामपुर पीपा पुल क्षतिग्रस्त. ( ईटीवी भारत )

मिर्जापुर : मिर्जापुर जनपद में अब तीसरा पीपा पुल क्षतिग्रस्त हो गया है. जोपा रामपुर पीपा पुल क्षतिग्रस्त हो जाने पर दो घंटे आवागमन बाधित हो गया था. पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने अनान फानन में दुरुस्त कर कर दिया है. यूपी के मिर्जापुर में सरकार की किरकिरी का सिलसिला चल रहा है. यह किरकिरी गंगा नदी में बने पीपा पुल को लेकर हो रही है, निशाने पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और पीडब्ल्यूडी महकमे के लोग हैं, जो चौतरफ़ा विवादों से घिरते जा रहे हैं. पीपा पुल का एक के बाद एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो रहा है. अब ताजा मामला नगर विधानसभा क्षेत्र के गंगा नदी में बना हुआ जोपा रामपुर पीपा पुल, जो गंगा की लहरों के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है. क्षतिग्रस्त होने कारण दो घंटा आवागमन बाधित रहा इस दौरान जानकारी होने पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कर्मचारियों के साथ पहुंचकर पीपा पुल को सही कर दिया है. हम आपको बता दे चार दिन पहले नगर विधानसभा क्षेत्र के विंध्याचल में नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा द्वारा उद्घाटन पीपा पुल 15 दिन के अंदर कुछ हिस्सा बह गया था, जिससे आवागमन प्रभावित रहा.नरसिंहपुर विंध्याचल जोड़ने वाले इस पीपा पुल से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते जाते हैं.