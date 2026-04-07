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मिर्जापुर में अब तीसरे पीपा पुल हुआ क्षतिग्रस्त

जोपा रामपुर पीपा पुल क्षतिग्रस्त हो जाने पर आवागमन बाधित हो गया था. पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने अनान फानन में दुरुस्त कर कर दिया है.

pontoon bridge Mirzapur
जोपा रामपुर पीपा पुल क्षतिग्रस्त. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 6:45 PM IST

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मिर्जापुर : मिर्जापुर जनपद में अब तीसरा पीपा पुल क्षतिग्रस्त हो गया है. जोपा रामपुर पीपा पुल क्षतिग्रस्त हो जाने पर दो घंटे आवागमन बाधित हो गया था. पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने अनान फानन में दुरुस्त कर कर दिया है.

यूपी के मिर्जापुर में सरकार की किरकिरी का सिलसिला चल रहा है. यह किरकिरी गंगा नदी में बने पीपा पुल को लेकर हो रही है, निशाने पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और पीडब्ल्यूडी महकमे के लोग हैं, जो चौतरफ़ा विवादों से घिरते जा रहे हैं.

पीपा पुल का एक के बाद एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो रहा है. अब ताजा मामला नगर विधानसभा क्षेत्र के गंगा नदी में बना हुआ जोपा रामपुर पीपा पुल, जो गंगा की लहरों के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है.

क्षतिग्रस्त होने कारण दो घंटा आवागमन बाधित रहा इस दौरान जानकारी होने पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कर्मचारियों के साथ पहुंचकर पीपा पुल को सही कर दिया है.

हम आपको बता दे चार दिन पहले नगर विधानसभा क्षेत्र के विंध्याचल में नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा द्वारा उद्घाटन पीपा पुल 15 दिन के अंदर कुछ हिस्सा बह गया था, जिससे आवागमन प्रभावित रहा.नरसिंहपुर विंध्याचल जोड़ने वाले इस पीपा पुल से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते जाते हैं.

बता दें कि मझवां विधानसभा क्षेत्र के नेवढ़िया गंगा घाट पर मझवां विधायिका सुचिस्मिता मौर्य द्वारा उद्घाटित पीपा पुल बह गया था. जिसके बाद विधायक सुचिस्मिता मौर्य और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जनविरोध से घिर उठे थे.

दोनों मामला अभी थमा भी नहीं था कि नगर विधानसभा क्षेत्र के ही जोपा-रामपुर में गंगा नदी में बना पीपा पुल का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया. इसके चलते पीपा पुल पर आवागमन बाधित हो गया था. हालांकि आनन फानन में तकरीबन दो घंटे बाद पीपा पुल को दुरुस्त कर आवागमन शुरू कराया गया है.

इस बीच पीपा पुल के क्षतिग्रस्त होने से जहां पैदल साइकिल सवार नाव से गंगा पार करते हुए दिखाई दिए हैं, तो वहीं ग्रामीण जान जोखिम में डालकर क्षतिग्रस्त पुल से ही आवागमन करते हुए देखे गए हैं.

इस संदर्भ में जहां संबंधित विभाग के जिम्मेदार खुलकर कुछ बोलने से जहां कतराते हुए नज़र आए हैं वहीं मिर्जापुर जिले में दो पीपा पुल के बाद अब तीसरे पीपा पुल के क्षतिग्रस्त होने की घटना से एक नई बहस को बल मिल गया है.

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