बिहार में 50 हजार का इनामी कुख्यात अपराधी दिलखुश कुमार गिरफ्तार, गया के टॉप-10 अपराधियों में है शुमार

गया में एसटीएफ-पुलिस ने 50 हजार के इनामी कुख्यात अपराधी दिलखुश कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया. बोधगया हत्याकांड समेत कई मामलों में वांछित. पढ़ें-

कुख्यात अपराधी दिलखुश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 24, 2025 at 10:10 AM IST

गया: बिहार के गया जिले में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 हजार रुपये के इनामी कुख्यात अपराधी दिलखुश कुमार शर्मा उर्फ अमित राज को गिरफ्तार कर लिया है. अपराधी लंबे समय से फरार चल रहा था और कई गंभीर मामलों में वांछित था. गिरफ्तारी रामपुर थाना क्षेत्र से हुई है.

फरार अपराधी पर था 50 हजार का इनाम: गया पुलिस ने दिलखुश कुमार शर्मा को जिले के टॉप कुख्यात अपराधियों की सूची में शामिल किया था. इसके ऊपर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. पुलिस की कई टीमों की कोशिशों के बावजूद यह लगातार फरार चल रहा था. सूचना के आधार पर एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने सफल छापेमारी की.

बोधगया में गला रेतकर की थी युवक की हत्या: 30 मार्च 2024 को बोधगया थाना क्षेत्र में एक युवक की नृशंस हत्या हुई थी. जांच में पता चला कि दिलखुश कुमार शर्मा उर्फ अमित राज ने ही गला रेतकर युवक की हत्या की थी. वारदात को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया था. इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी.

छोटिया गांव का रहने वाला है कुख्यात: आरोपी दिलखुश कुमार शर्मा उर्फ अमित राज मूल रूप से महकार थाना क्षेत्र के छोटिया गांव का निवासी है. इसके खिलाफ महकार थाना और बोधगया थाना सहित कई थानों में हत्या, हत्या के प्रयास और अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस इसे जिले का खतरनाक अपराधी मानती थी.

रामकृष्ण नगर कॉलोनी से हुआ गिरफ्तार: पुलिस को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि दिलखुश गया शहर में छिपा हुआ है. इस सूचना पर एसटीएफ और गया पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रामपुर थाना क्षेत्र के रामकृष्ण नगर कॉलोनी में दबिश दी. वहां से अपराधी को दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान उसने कोई विरोध नहीं किया.

कई पुराने कांडों में भी है वांछित: दिलखुश कुमार शर्मा के खिलाफ गया जिले के विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. हत्या के अलावा लूट, मारपीट और अवैध हथियार रखने जैसे मामले भी इसके नाम हैं. लंबे समय से फरार रहने के कारण पुलिस इसे पकड़ने के लिए विशेष अभियान चला रही थी.

एसएसपी ने की पुष्टि: गया के एसएसपी आनंद कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि 50 हजार रुपये का इनामी अपराधी दिलखुश कुमार शर्मा उर्फ अमित राज को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं. वर्तमान में पुलिस गहन पूछताछ कर रही है और अन्य संलिप्त लोगों की तलाश की जा रही है.

"50 हजार के इनामी अपराधी की गिरफ्तारी हुई है. इस कुख्यात अपराधी का नाम दिलखुश कुमार शर्मा उर्फ अमृत राज है. इसके खिलाफ कई कांड पूर्व से दर्ज हैं. गिरफ्तारी के बाद पूछताछ करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है."-आनंद कुमार, एसएसपी, गया

