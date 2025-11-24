ETV Bharat / state

बिहार में 50 हजार का इनामी कुख्यात अपराधी दिलखुश कुमार गिरफ्तार, गया के टॉप-10 अपराधियों में है शुमार

कुख्यात अपराधी दिलखुश कुमार ( ETV Bharat )

गया: बिहार के गया जिले में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 हजार रुपये के इनामी कुख्यात अपराधी दिलखुश कुमार शर्मा उर्फ अमित राज को गिरफ्तार कर लिया है. अपराधी लंबे समय से फरार चल रहा था और कई गंभीर मामलों में वांछित था. गिरफ्तारी रामपुर थाना क्षेत्र से हुई है. फरार अपराधी पर था 50 हजार का इनाम: गया पुलिस ने दिलखुश कुमार शर्मा को जिले के टॉप कुख्यात अपराधियों की सूची में शामिल किया था. इसके ऊपर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. पुलिस की कई टीमों की कोशिशों के बावजूद यह लगातार फरार चल रहा था. सूचना के आधार पर एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने सफल छापेमारी की. बोधगया में गला रेतकर की थी युवक की हत्या: 30 मार्च 2024 को बोधगया थाना क्षेत्र में एक युवक की नृशंस हत्या हुई थी. जांच में पता चला कि दिलखुश कुमार शर्मा उर्फ अमित राज ने ही गला रेतकर युवक की हत्या की थी. वारदात को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया था. इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी. छोटिया गांव का रहने वाला है कुख्यात: आरोपी दिलखुश कुमार शर्मा उर्फ अमित राज मूल रूप से महकार थाना क्षेत्र के छोटिया गांव का निवासी है. इसके खिलाफ महकार थाना और बोधगया थाना सहित कई थानों में हत्या, हत्या के प्रयास और अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस इसे जिले का खतरनाक अपराधी मानती थी.