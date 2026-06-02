अमेरिका-ईरान युद्ध का भानपुरी में साइड इफेक्ट, 25 लीटर पेट्रोल, ड्राइफ्रूट और सिगरेट हुआ चोरी, अजब चोर का गजब कारनामा
भानपुरी थाना प्रभारी की टीम अब शातिर चोर की तलाश में जुट गई है, जिसकी नजर कीमती सामान पर कम पेट्रोल पर ज्यादा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 2, 2026 at 2:00 PM IST
जगदलपुर: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्द के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं. कई जिलों में तो तेल मिलने में भी दिक्कत आ रही है. तेल की बढ़ती कीमतों का असर अब चोरी कर ऐश मौज करने वाले चोरों पर भी पड़ा है. बस्तर में एक ऐसी ही चोरी की वारदात सामने आई है, जहां चोर ने पैसे और जेवरात नहीं चुराए बल्कि उसने 25 लीटर पेट्रोल को अपना निशाना बनाया.
शातिर चोर की करतूत सुन आप भी हैरत में पड़ जाएंगे. चोर ने भानपुरी थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोर काफी देर तक थाने के पास बने दुकानों में सेंधमारी की कोशिश करता रहा. लेकिन पुलिस गश्ती टीम की नजर में नहीं आया.
अमेरिका-ईरान युद्ध का भानपुरी में साइड इफेक्ट
काफी देर तक घूमने के बाद चोर ने तीन दुकानों को अपना निशाना बनाया. चोर ने यहां से 25 लीटर पेट्रोल, काफी मात्रा में ड्राइफ्रूट और सिगरेट के डब्बे चुरा लिए. चोरी के बाद चोर बड़े आराम से 25 लीटर पेट्रोल का गैलेन और चोरी का बाकी सामान माथे पर रखकर निकल गया. जिन तीन दुकानों में चोरी की वारदात हुई, उन दुकानदारों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है. भानपुरी पुलिस अब उस बैखोफ चोरी की तलाश में जुट गई है. फिलहाल चोर का कोई अता पता नहीं चल पाया है. सीसीटीवी में रिकार्ड फुटेज के आधार पर उसका पता लगाया जा रहा है. लेकिन फुटेज में भी उसकी तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही है.
थाना प्रभारी धुरंधर सिंह कर रहे चोर की तलाश
भानपुरी थाना प्रभारी धुरंधर सिंह का कहना है कि चोरी की घटना केवल एक दुकान में हुई है, जबकि अन्य दुकानों के सिर्फ ताले टूटे पाए गए हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि थाने से चंद कदमों की दूरी पर एक चोर करीब 20 मिनट तक चोरी करता रहा और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी. घटना के बाद इलाके में लोग मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि अब जमाना बदल गया है. नकदी बैंक में रखो, लेकिन पेट्रोल संभालकर रखो, क्योंकि चोरों की नजर अब सीधे फ्यूल पर है.
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