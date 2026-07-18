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कांकेर से पकड़ा गया शातिर चोर, साढ़े तीन लाख का एसीएसआर पैंथर कंडक्टर वायर जब्त

कांकेर: सरोना थाना पुलिस ने चोरी के बड़े केस का खुलासा किया है. पुलिस ने विद्युत लाइन निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले करीब 3.50 लाख मूल्य के एसीएसआर पैंथर कंडक्टर तार जब्त किए हैं. पुलिस ने एक चोर को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी गया पूरा तार बरामद कर लिया है, जबकि मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है.

पकड़ा गया शातिर चोर

कांकेर पुलिस के अनुसार, धमतरी निवासी मनोज सोनी ने शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़ित ने शिकायत में कहा था कि उनकी कंपनी द्वारा सीएसपीडीसीएल के विद्युत लाइन निर्माण कार्य के लिए ग्राम मालगांव और बरकई के बीच सड़क किनारे एसीएसआर पैंथर कंडक्टर तार रखा गया था. 3 से 6 दिसंबर 2025 के बीच अज्ञात चोरों ने एक ड्रम से करीब ₹3.50 लाख मूल्य का कंडक्टर तार चोरी कर लिया गया. शिकायत पर थाना सरोना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.