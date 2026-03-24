करनाल में शातिर चोर अर्जुन शर्मा गिरफ्तार, 60 केसों का आरोपी, 17 लाख की साड़ियां चोरी कर हुआ था फरार
करनाल में 17 लाख की साड़ियां चोरी करने वाले शातिर चोर अर्जुन शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
Published : March 24, 2026 at 3:59 PM IST
करनाल: हरियाणा के करनाल में चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हुआ कुख्यात आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया. 17 लाख रुपये की साड़ियों की चोरी करने वाला अर्जुन शर्मा अब सलाखों के पीछे है. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अगली वारदात को पानीपत में करने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही सीआईए टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
शातिर दिमाग,लंबा आपराधिक इतिहास: जालंधर निवासी अर्जुन शर्मा की उम्र करीब 50 साल है, लेकिन अपराध की दुनिया में इसकी शुरुआत छोटी उम्र में ही हो गई थी. समय के साथ इसके खिलाफ मामलों की संख्या बढ़ती गई और अब तक करीब 60 आपराधिक केस इसके नाम दर्ज हो चुके हैं.
करनाल की बड़ी चोरी से मचा था हड़कंप: बीते दिनों करनाल में साड़ियों की दुकान में हुई बड़ी चोरी ने व्यापारियों और पुलिस दोनों को चौंका दिया था. आरोपी ने करीब 17 लाख रुपये का स्टॉक बड़ी सफाई से पार कर दिया और मौके से फरार हो गया. इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी.
चोरी का अनोखा तरीका, गाड़ियों का इस्तेमाल: जांच में खुलासा हुआ कि अर्जुन शर्मा वारदात को अंजाम देने के लिए या तो गाड़ियां चोरी करता था या किराए पर लेता था. इन्हीं वाहनों में चोरी का माल लेकर वो आसानी से फरार हो जाता था, जिससे पुलिस को उसे पकड़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था.
पानीपत था अगला निशानाः पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुद कबूल किया कि वो एक ही इलाके में दोबारा जल्दी वारदात नहीं करता. करनाल की चोरी के बाद उसका अगला टारगेट पानीपत था. लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसकी योजना पर पानी फेर दिया.
सीआईए टीम की मेहनत लाई रंग: इस शातिर अपराधी को पकड़ना आसान नहीं था. सीआईए टीम लंबे समय से इसके पीछे लगी हुई थी. कड़ी मेहनत और लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया.
रिमांड के दौरान कई खुलासे, बरामदगी जारीः गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लिया, जहां पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए. फिलहाल पुलिस आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहनों की बरामदगी में जुटी है और आगे की कार्रवाई जारी है.
गंभीर मामलों में भी शामिल: सिर्फ चोरी ही नहीं, बल्कि आरोपी पर हत्या सहित कई गंभीर मामलों के आरोप भी दर्ज हैं. पुलिस अब उसके पूरे आपराधिक नेटवर्क और अन्य वारदातों की भी गहराई से जांच कर रही है.