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करनाल में शातिर चोर अर्जुन शर्मा गिरफ्तार, 60 केसों का आरोपी, 17 लाख की साड़ियां चोरी कर हुआ था फरार

करनाल: हरियाणा के करनाल में चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हुआ कुख्यात आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया. 17 लाख रुपये की साड़ियों की चोरी करने वाला अर्जुन शर्मा अब सलाखों के पीछे है. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अगली वारदात को पानीपत में करने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही सीआईए टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

शातिर दिमाग,लंबा आपराधिक इतिहास: जालंधर निवासी अर्जुन शर्मा की उम्र करीब 50 साल है, लेकिन अपराध की दुनिया में इसकी शुरुआत छोटी उम्र में ही हो गई थी. समय के साथ इसके खिलाफ मामलों की संख्या बढ़ती गई और अब तक करीब 60 आपराधिक केस इसके नाम दर्ज हो चुके हैं.

करनाल की बड़ी चोरी से मचा था हड़कंप: बीते दिनों करनाल में साड़ियों की दुकान में हुई बड़ी चोरी ने व्यापारियों और पुलिस दोनों को चौंका दिया था. आरोपी ने करीब 17 लाख रुपये का स्टॉक बड़ी सफाई से पार कर दिया और मौके से फरार हो गया. इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी.

चोरी का अनोखा तरीका, गाड़ियों का इस्तेमाल: जांच में खुलासा हुआ कि अर्जुन शर्मा वारदात को अंजाम देने के लिए या तो गाड़ियां चोरी करता था या किराए पर लेता था. इन्हीं वाहनों में चोरी का माल लेकर वो आसानी से फरार हो जाता था, जिससे पुलिस को उसे पकड़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था.