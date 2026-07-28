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मिर्जापुर में कुख्यात सांसी गैंग के चार सदस्य गिरफ्तार; यात्रियों के सूटकेस, नगदी और जेवरात करते थे चोरी, हरियाणा के रहने वाले हैं चारों

जीआरपी उपाधीक्षक ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से मोबाइल, तीन सफेद धातु के पायल और नगदी बरामद की गई है.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 5:20 PM IST

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मिर्जापुर : जिले में जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है. टीम ने रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों के बैग, सूटकेस, नगदी और जेवरात चोरी करने वाले कुख्यात सांसी गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के खिलाफ वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, फतेहपुर और लखनऊ में मुकदमा दर्ज हैं.

जीआरपी उपाधीक्षक अरुण कुमार पाठक ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

जीआरपी उपाधीक्षक अरुण कुमार पाठक ने बताया कि मिर्जापुर रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में यात्रियों के कीमती सामानों को चुराने वाले अंतरराज्यीय सांसी गैंग के चार सदस्यों को प्लेटफार्म नंबर दो पर ट्रेन से गिरफ्तार किया गया है. इनके कब्जे से कीमती मोबाइल, पीली धातु की दो अंगूठी, तीन सफेद धातु के पायल और नगदी बरामद की गई है. जीआरपी के अनुसार, सांसी गैंग के 150 सदस्य ट्रेनों में 7-8 के ग्रुप में भ्रमणशील होकर घटनाओं को अंजाम देते हैं.

जीआरपी उपाधीक्षक ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि राजगीर जनता एक्सप्रेस के एसी कोच बी-2 में सांसी गैंग के सदस्य सफर कर रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने ट्रेन के स्टेशन पहुंचते ही कोच की घेराबंदी कर चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. उनका दावा है कि यह गैंग के सदस्य ट्रेनों में भ्रमणशील होकर यात्रा करने वाले यात्रियों को निशाना बनाते थे.

उन्होंने बताया कि आरोपी बातचीत में उलझाकर सामान उतारने में मदद के बहाने बैग की चेन खोलकर मोबाइल, आभूषण और नकदी चोरी कर लेते थे. चोरी के बाद बैग की चेन दोबारा बंद कर देते थे. जिससे यात्रियों को तुरंत घटना की जानकारी नहीं हो पाती थी. इसके साथ ही सूटकेस बैग नगदी और जेवरात भी चोरी करते थे. सुरेंद्र राजपूत पर 12 मुकदमा, जानी पर पांच, मुकेश कुमार पर पांच और सुरेंद्र पर चार मुकदमे दर्ज हैं. गिरफ्तार चारों आरोपी हरियाणा के रोहतास के रहने वाले हैं.

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