वाराणसी-रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर की बाइपास सड़क बना रही कंपनी से राहुल सिंह गिरोह ने मांगी रंगदारी, अंजाम भुगतने की दी धमकी
लोहरदगा में सड़क निर्माण कर रही कंपनी से रंगदारी की मांग की गई है. पुलिस जांच में जुटी है.
Published : June 7, 2026 at 1:25 PM IST
लोहरदगा: कुख्यात राहुल सिंह गैंग की नजर जिले से गुजरने वाली नेशनल हाइवे 39 कुडू से उदयपुरा बाइपास के सड़क निर्माण प्रोजेक्ट पर है. गैंग ने इस प्रोजेक्ट के काम में दखल देने की कोशिश की है. शिकायत मिलने के बाद, पुलिस ने FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच तेज कर दी है.
कुल 810 करोड़ रुपए की है प्रस्तावित योजना
यह एक बहुप्रतीक्षित योजना है जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई है. वाराणसी-रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा होने के नाते कुडू-उदयपुरा फोरलेन सड़क परियोजना के पैकेज-1 के तहत इसका निर्माण हो रहा है. इस पूरी परियोजना की स्वीकृत लागत करीब 810 करोड़ रुपये हैं, जिसमें कुडू बाइपास भी शामिल है. इस योजना का काम तेजी से चल रहा है. इसी क्रम में कुख्यात राहुल सिंह के नाम पर रंगदारी की मांग की गई है, जिसके बाद योजना स्थल पर वीरानगी छा गई है.
व्हाट्सएप मैसेज द्वारा मिली धमकी
योजनाकर्मी को गैंगस्टर राहुल सिंह के नाम पर एक व्हाट्सएप मैसेज मिला. मैसेज करने वाले ने खुद को राहुल सिंह बताते हुए रंगदारी की मांग की है. मैसेज में लिखा हुआ था कि पहले बात करके मैनेज करो, उसके बाद ही काम करना. यदि ऐसा नहीं करोगे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो. इसके बाद मामले की शिकायत कुडू थाना पुलिस को की गई. कुडू थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. खुद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्रद्धा केरकेट्टा, पुलिस निरीक्षक चंद्रशेखर आजाद, थाना प्रभारी अजीत कुमार ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की है.
इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. हालांकि मैसेज में कितनी लेवी मांगी गई है, इसका कोई भी जिक्र नहीं है. पुलिस पूरे मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
राहुल सिंह के नाम पर व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया था. जिसमें धमकी दी गई है. मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है.- अजित कुमार, थाना प्रभारी, कुडू
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