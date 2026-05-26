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रामगढ़ में कुख्यात राहुल दुबे गैंग के 6 अपराधी गिरफ्तार, एक नाबालिग निरुद्ध, हथियार और गोलियां भी बरामद

कुख्यात राहुल दुबे गैंग के आधा दर्जन सदस्यों को रामगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

Criminals Arrested in Ramgarh
रामगढ़ पुलिस की गिरफ्त में राहुल दुबे गैंग से जुड़े अपराधी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 26, 2026 at 3:20 PM IST

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रामगढ़: संगठित अपराध के खिलाफ रामगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस की टीम ने पतरातू क्षेत्र में विशेष छापेमारी अभियान चलाकर कुख्यात राहुल दुबे गैंग के सक्रिय 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. साथ ही एक नाबालिग को निरुद्ध किया है. पुलिस ने अपराधियों के पास से अवैध हथियार, भारी मात्रा में जिंदा गोलियां, बाइक और मोबाइल भी बरामद किया है. इसकी पुष्टि रामगढ़ एसपी मुकेश कुमार लुणायत ने की है.

बड़ी वारदात को अंजाम देने की बना रहे थे योजना

एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू राघवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम ने 25 मई (सोमवार)की रात छापेमारी कर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी पतरातू थाना क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मानवीय सूचना के आधार पर घेराबंदी कर सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया.

जानकारी देते एसपी मुकेश कुमार लुणायत. (वीडियो-ईटीवी भारत)

गिरफ्तार अपराधियों की कई कांडों में संलिप्तता

गिरफ्तार अपराधियों में विकास साव, विशाल कुमार, बिट्टू कुमार रवि, हीरालाल कुमार, दिगम्बर प्रजापति उर्फ डेगन और एहतेसाम अंसारी उर्फ दुर्लभ शामिल हैं. पुलिस के अनुसार सभी आरोपी राहुल दुबे गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं और उन्होंने पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं.गिरफ्तार अपराधियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने राहुल दुबे और उसके संगठन के अन्य लोगों के इशारे पर विगत माह/पूर्व में पतरातू थाना क्षेत्र के रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज के गेट पर गोली चलाने की घटना, ओसम डेयरी प्लांट के गेट पर गोलीबारी की घटना, अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में गोलीबारी की घटना में शामिल थे.

Criminals Arrested in Ramgarh
बरामद हथियार और गोलियां. (फोटो-ईटीवी भारत)

अवैध हथियार और जिंदा गोलियां भी बरामद

एसपी मुकेश कुमार लुणायत ने बताया कि पतरातू क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से कई लोगों को एक जगह जमा होने की सूचना मिली थी. इसके बाद एक टीम बनाई गई और टीम ने छापेमारी कर छह अपराधियों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को निरुद्ध किया. उन्होंने बताया कि अपराधियों के पास से पुलिस ने एक लोडेड देसी पिस्टल, दो मैगजीन, 34 जिंदा कारतूस, तीन मोटरसाइकिल और छह एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किए हैं.

गिरफ्तार अपराधियों का क्राइम रिकॉर्ड

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में विकास साव और दिगम्बर प्रजापति उर्फ डेगन का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है. डेगन के खिलाफ हत्या के प्रयास, रंगदारी, आर्म्स एक्ट और यूएपीए तक के मामले दर्ज हैं. डेगन के विरुद्ध बासल थाना कांड स० 02/2013, दिनांक 03.02.2013, धारा-385/387 भादवि, पतरातू थाना कांड सं0 240/2015, दिनांक 13.10.2015, धारा 17 सीएलए एक्ट, रामगढ़ थाना कांड सं0 294/2019, दिनांक 04.02 2024, धारा 307/504/34 भादवि 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सीएलए एक्ट, रामगढ़ थाना कांड सं0 297/2019, धारा 25 (1-B)A/26/35 आर्म्स एक्ट, पतरातू (बरकागांव) थाना कांड सं० 180/2019, धारा-147/148/149/341/323/407/385/387 भादवि 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सीएलए एक्ट, एटीएस थाना कांड सं0 07/2023, धारा-353/332/333/307/120 बी भादवि 27 आर्म्स एक्ट एवं 16/17/20 यूएपी एक्ट दर्ज है.

Criminals Arrested in Ramgarh
जब्त बाइक. (फोटो-ईटीवी भारत)

वहीं विकास साव के विरुद्ध पूर्व से एटीएस थाना कांड सं 02/2024, धारा-414/120 बी मादवि, 25(1-1)/25(1-a) 25(1-AA) / 25 (6) / 25 (7) / 26 (1) /26(2) Arms Act, बेड़ो रांची थाना कांड सं0 43/2024, धारा 384/385/387/34 मादवि एवं 25(1-6126/27/35 Arms Act दर्ज है. वहीं अभियुक्त बिट्टू कुमार रवि पर रामगढ़ थाना कांड सं0 313/2020, दिनांक 30.09.2020, धारा 341/323/504/307/379/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट दर्ज है. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पतरातू थाना कांड संख्या 126/26 के तहत विभिन्न गंभीर धाराओं एवं आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

गिरफ्तार अपराधियों के नाम और पता

  • विकास साव, पिता-शिवचंद्र साव सा० सॉकुल, थाना-पतरातू, जिला-रामगढ़.
  • विशाल कुमार , पिता रामसेवक साव, सा० कुंडी, थाना -टंडवा जिला-चतरा.
  • बिट्टू कुमार रवि, पिता राजेंद्र रविदास, थाना पतरातू, जिला-रामगढ़, सा० तेलियातु, थाना-बरकाकाना ओ०पी०
  • हीरालाल कुमार , पिता सुदंरलाल साव, सा० परसोतिया, थाना+जिला-रामगढ़
  • दिगम्बर प्रजापति उर्फ डेगन, पिता कमल प्रजापति, सा० जयनगर, थाना-पतरातू, जिला-रामगढ़
  • एहतेसाम अंसारी उर्फ दुर्लभ , पिता-दिलदार हुसैन, सा० जयनगर, थाना-पतरातू जिला-रामगढ़.
  • विधि विरुद्ध किशोर -01

बरामद सामानों की विवरणी

  • 762 MM देसी पिस्टल-01
  • 762 MM देसी पिस्टल का मैगजीन-02
  • जिंदा गोली 34 पीस
  • मोटरसाइकिल 02
  • एंड्राइड मोबाइल-06

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