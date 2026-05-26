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रामगढ़ में कुख्यात राहुल दुबे गैंग के 6 अपराधी गिरफ्तार, एक नाबालिग निरुद्ध, हथियार और गोलियां भी बरामद

रामगढ़ पुलिस की गिरफ्त में राहुल दुबे गैंग से जुड़े अपराधी. ( फोटो-ईटीवी भारत )