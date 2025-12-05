ETV Bharat / state

बिहार में कुख्यात नक्सली उत्तम राम गिरफ्तार, 16 साल बाद पुलिस को मिली सफलता

कुख्यात नक्सली उत्तम राम गिरफ्तार ( ETV Bharat )

गया: बिहार के गया में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. बिहार एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार किया गया है. यह कांडों में आरोपी रह चुका है. पिछले 2009 से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी. गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. 2009 से हो रही थी छापेमारी: गिरफ्तार नक्सली की पहचान उत्तम राम उर्फ राजेश दास के रूप में हुई है, जो अतरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है. 2009 से स्थानीय पुलिस और एसटीएफ की टीम कई बार छापेमारी की लेकिन, इसकी गिरफ्तारी में सफलता नहीं मिल रही थी. इसी बीच पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और नक्सली को गिरफ्तार कर लिया. प्रभारी एसएसपी कांटेश कुमार मिश्रा (ETV Bharat) "कुख्यात नक्सली उत्तम राम की गिरफ्तारी हुई है. गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की. वर्ष 2009 से घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहा था. इसके खिलाफ अब तक नौ कांड सामने आए हैं." -कांटेश कुमार मिश्रा, प्रभारी एसएसपी, गया