बिहार में कुख्यात नक्सली उत्तम राम गिरफ्तार, 16 साल बाद पुलिस को मिली सफलता
गया में कुख्यात नक्सली उत्तम राम को 16 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस साल 2009 से गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी.
Published : December 5, 2025 at 7:17 AM IST
गया: बिहार के गया में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. बिहार एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार किया गया है. यह कांडों में आरोपी रह चुका है. पिछले 2009 से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी. गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.
2009 से हो रही थी छापेमारी: गिरफ्तार नक्सली की पहचान उत्तम राम उर्फ राजेश दास के रूप में हुई है, जो अतरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है. 2009 से स्थानीय पुलिस और एसटीएफ की टीम कई बार छापेमारी की लेकिन, इसकी गिरफ्तारी में सफलता नहीं मिल रही थी. इसी बीच पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और नक्सली को गिरफ्तार कर लिया.
"कुख्यात नक्सली उत्तम राम की गिरफ्तारी हुई है. गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की. वर्ष 2009 से घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहा था. इसके खिलाफ अब तक नौ कांड सामने आए हैं." -कांटेश कुमार मिश्रा, प्रभारी एसएसपी, गया
बुनियादगंज-खिजसराय रोड से गिरफ्तारी: पुलिस के अनुसार टीम ने बुनियादगंज-खिजरसराय रोड के समीप दबिश दी. सूचना थी कि नक्सली उत्तम राम उर्फ राजेश दास अतरी से गया की ओर आ रहा है. इसलिए उस स्थान पर दबिश दी गई. पुलिस की टीम को देखकर भागने का प्रयास किया. किंतु सशस्त्र बलों के सहयोग से मौके पर पकड़ लिया गया.
गया पुलिस एवं STF के संयुक्त कार्रवाई में नक्सली उत्तम राम उर्फ राजेश दास को किया गया गिरफ्तार:-@bihar_police@IPRDBihar@gaya_dm@IgMagadh pic.twitter.com/fUuKbnIMjs— GAYA POLICE (गया (बिहार) पुलिस ) (@GAYAPOLICEBIHAR) December 4, 2025
नौ कांडों में थी तलाश: इसके खिलाफ 9 कांड दर्ज हैं. गया के अलावे नवादा जिले में भी प्राथमिकी दर्ज है. पुलिस के अनुसार वर्ष 2016 में इस कुख्यात नक्सली के द्वारा मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुल निर्माण में लगी कंस्ट्रक्शन कंपनी से लेवी की मांग की गई थी. लेवी नहीं देने पर कंपनी के बेस कैंप में आकर मशीनों को आग के हवाले कर दिया था.
15 नक्सली हो चुके हैं गिरफ्तारी: इस मामले को लेकर मुफस्सिल थाने में कांड संख्या 412/16 दर्ज की गई थी. इस कांड में संलिप्त 15 नक्सलियों की गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी है. वहीं, नक्सली उत्तम की गिरफ्तारी के बाद इस कांड में संलिप्त अन्य की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है.
