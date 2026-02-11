ETV Bharat / state

प्रोडक्शन वारंट पर रोहतक लाया गया कुख्यात गैंगस्टर अमन भैंसवाल, अमेरिका से डिपोर्ट के बाद एयरपोर्ट से हुई गिरफ्तारी

रोहतक: जिला पुलिस की अपराध जांच शाखा प्रथम ने कुख्यात गैंगस्टर अमन भैंसवाल को कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट हासिल कर गिरफ्तार किया है. अमन किसी अन्य आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद था. पुलिस ने उसे मंगलवार को अदालत में पेश किया, जहां से उसे तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया. पुलिस अब उससे रंगदारी और फायरिंग मामलों में गहन पूछताछ कर रही है.

रंगदारी और फायरिंग कांड से जुड़ा नाम: अमन भैंसवाल का नाम 23 मई 2025 को रोहतक के सुभाष रोड स्थित एक दुकान पर हुई फायरिंग की घटना में सामने आया था. दो युवकों ने पहले दुकानदार को धमकाया और बाद में शाम को दोबारा आकर हवाई फायरिंग की. घटना के बाद 27 मई को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों-गौरव और राहुल को गिरफ्तार किया. पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि यह वारदात अमन भैंसवाल के कहने पर की गई थी.

विदेश से गैंग संचालन और फर्जी पासपोर्ट मामला: पुलिस जांच में सामने आया कि अमन भैंसवाल जून 2024 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से फरार हो गया था. उसने अमन कुमार के नाम से पासपोर्ट बनवाया और दुबई, कुवैत होते हुए अमेरिका पहुंच गया. विदेश में रहकर वह गैंग का संचालन कर रहा था. सोनीपत में उसके खिलाफ फर्जी पासपोर्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज है. इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था.