पकड़ा गया शातिर चोर गैंग, ऐसे करते थे रेकी, फिर देते थे वारदात को अंजाम
पकड़े गए गैंग के पास से जेवरात समेत लाखों का चोरी का माल बरामद किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 9, 2026 at 9:44 AM IST
दुर्ग: शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाला गिरोह पकड़ लिया गया है. पुलिस ने गिरोह के कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए लोगों के पास से चोरी का माल भी बरामद किया गया है. पकड़े गए चोर गैंग लंबे वक्त से थाना पाटन, थाना उतई, थाना अमलेश्वर, थाना नंदनी एवं थाना रानीतराई में सूने घरों को निशाना बना रहे थे.
शातिर चोर गैंग के लोग गिरफ्तार
चोर गैंग के कब्जे से चोरी किए गए सोने-चांदी के जेवरात और नगदी रकम के साथ कुल 6 लाख 15 हजार से ज्यादा का माल बरामद किया है. घटना में प्रयुक्त 3 दोहिया वाहन भी जब्त किया गया है. दरअसल, दुर्ग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रहे चोरी से स्थानीय लोग परेशान थे. वारदातों को रोकने के लिए एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर एएसपी मणीशंकर चन्द्रा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. टीम में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय पाटन, अनूप लकड़ा , थाना प्रभारी पाटन, निरीक्षक राजेश मिश्रा के साथ मिलकर टीम ने चोरों को धरदबोचा.पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई के दौरान मुखबिरों की टीम को भी काम पर लगाया था.
मुखबिर की मदद से पकड़े गए लोग
मुखबिरों से मिली जानकारी के बाद 8 फरवरी 2026 को सीसीटीवी कैमरों एवं मोबाइल लोकेशन के आधार पर मठ पुरैना रायपुर से मनीष अमोरिया, पिता विजय अमोरिया उम्र 25 वर्ष, जितेन्द्र गायकवाड़, पिता मानिकचंद गायकवाड़, उम्र 23 वर्ष और रवि साहू, पिता रिखी राम, उम्र 23 वर्ष को साकिनान, ग्राम लखौली, थाना सिटी कोतवाली, जिला राजनांदगांव को घेराबंदी कर पकड़ा. पूछताछ में में आरोपियों ने बताया कि सभी ने मिलकर चोरी की कई वारदातों को अबतक अंजाम दिया है.
पकड़े गए लोगों के पुराने रिकार्ड खंगाल रही पुलिस
चोर गैंग के जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, उस गैंग के लोगों से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन लोगों ने अबतक कितनी चोरियों को अंजाम दिया है. पकड़े गए लोगों का कोई पुराना रिकार्ड तो नहीं है. इसके साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि चोरी का माल इन लोगों ने किसको किसको बेचा है.
