ETV Bharat / state

कुख्यात साइबर अपराधी रामगढ़ में गिरफ्तार, हत्या के मामले में भी था वांछित

रामगढ़ः गोला थाना और रामगढ़ साइबर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में शनिवार को एक कुख्यात साइबर अपराधी पकड़ा गया है. साथ ही गिरफ्तार आरोपी एक हत्या के मामले में भी वांछित है. साइबर अपराधी की गिरफ्तारी की पुष्टि रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने की है. एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम संटू कुमार उर्फ सिंटू उर्फ कुंदन है. वह बिहार के नालंदा जिले का रहने वाला है. पुलिस ने आरोपी के पास से तीन आईफोन समेत कुल छह मोबाइल, छह फर्जी सिम कार्ड, 4 लाख 43 हजार रुपये नगद और एक बाइक बरामद किया है.

रामगढ़ में किराए के घर में रहता था आरोपी

रामगढ़ एसपी ने बताया कि पकड़ा गया हत्या और साइबर ठगी का आरोपी रामगढ़ जिले के गोला थाना अंतर्गत हेरमदगा गांव में सेवानिवृत्त डीवीसी अभियंता के घर किराए पर रहता था और वहीं से साइबर ठगी को अंजाम देता था. एसपी ने बताया कि यह कुख्यात साइबर अपराधी काफी सक्रिय था. प्रतिबिंब ऐप के जरिए इसकी जानकारी मिली थी. वह लगातार नंबर भी बदलता रहता था. इस कारण उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन पुलिस की टीम आखिरकार आरोपी तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया. एसपी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है.

जानकारी देते रामगढ़ एसपी अजय कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

APK फाइल इंस्टॉल करवाकर करता था ठगी

पकड़ा गया साइबर ठग बैंक का कस्टमर केयर अधिकारी बताकर लोगों को फोन करता था और APK फाइल इंस्टॉल करवाता था. जिसके बाद वह सामने वाले के बैंक खाते से रुपये उड़ा देता था. साइबर अपराधी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वह लोगों को एपीके फाइल भेजता था और जब सामने वाले उस फाइल को इंस्टॉल कर लेता था तो उनका मोबाइल का सिस्टम हैक हो जाता था. इसके बाद आरोपी और उसके गिरोह के सदस्य सिस्टम में घुसकर ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए रकम की जांच करते हैं और रकम मिलने पर पैसे ट्रांसफर कर लेते थे. आरोपी अब तक करोड़ों रुपये की ठगी कर चुका है.

कई अपहरण की घटनाओं में भी था शामिल