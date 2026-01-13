ETV Bharat / state

मासूम अंश और अंशिका की तलाश में कुख्यात भी जुटे, रांची पुलिस को अपराधी दिखा रहे नाकामी का आईना!

रांची पुलिस पूरी तरह सा नाकाम साबित हो रही है. धुर्वा इलाके से गायब भाई बहन का पुलिस कोई सुराग हासिल नहीं कर पाई है.

SEARCH FOR ANSH AND ANSHIKA
डिजाइन इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 13, 2026 at 1:49 PM IST

3 Min Read
रांची: दो जनवरी से रहस्यमय तरीके से गायब हुए भाई बहन अंश और अंशिका की तलाश में रांची पुलिस को 12 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी है. लेकिन इन सब के बीच अब कुख्यात गैंग बच्चों की तलाश में जुट गए हैं, बच्चों की तलाश में वैसे अपराधी भी शामिल हैं जो काफी दिनों से फरार चल रहे हैं.

'आजाद गैंग' ने दो लाख के इनाम का किया एलान

कुख्यात अपराधी आजाद सरकार गैंग भी अब भाई-बहन अंश (5 वर्ष) और अंशिका (4 वर्ष) की तलाश में जुट गया है. 12 दिन से रांची पुलिस की एक दर्जन टीमें भाई बहन को तलाश रही है. लेकिन उन्हें अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. इधर पुलिस की वॉन्टेड लिस्ट में शामिल आजाद सरकार ने भी दोनों बच्चों को खोज निकालने के लिए अपने गैंग के लोगों को लगा दिया है. आजाद ने सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को खोज लाने वालों को दो लाख रुपये का इनाम देने की भी घोषणा की है.

Search for Ansh and Anshika
आजाद सरकार गैंग का सोशल मीडिया पोस्ट (ETV Bharat)
दो जनवरी से गायब हैं बच्चे

रांची पुलिस ने भी बच्चों को खोज निकालने के लिए इनाम की राशि की घोषणा की है. बच्चों का पता बताने वाले को दो लाख के पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी. बच्चों की तस्वीर और पुरस्कार राशि के साथ रांची के विभिन्न इलाकों में पोस्टर चस्पा किए गए हैं.

दोनों बच्चों के गायब होने को लेकर जनता, नेता से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक के निशाने पर सिर्फ रांची पुलिस ही हैं. लेकिन अब तो फरार अपराधी भी रांची पुलिस को आइना दिखाने का काम कर रहे हैं. आजाद जैसे अपराधी जो फायरिंग कर उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाल पुलिस को चुनौती देते हैं, अब गायब बच्चो के मामले में भी आगे आकर और इनाम की राशि की घोषणा कर पुलिस को इस मामले में बौना साबित करने पर लग गए हैं.

सीआईडी एडीजी ने भी लिखा पत्र, ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी

रांची से लापता दो मासूम भाई–बहन की बरामदगी के लिए झारखंड सीआईडी ने भी देशभर की पुलिस से मदद मांगी है. सीआईडी, रांची के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मनोज कौशिक देशभर के डीजीपी, पुलिस आयुक्त और आईजी को ह्यू एंड क्राई नोटिस भेजा है. चिट्ठी में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के थानों, आउट पोस्ट और बीट हाउस में दोनों बच्चों की जानकारी प्रसारित कर पूछताछ करने को कहा गया है.

पत्र में यह भी बताया गया है की यह मामला धुर्वा (रांची) थाना क्षेत्र का है, जहां धुर्वा थाना कांड संख्या 01/2026, दिनांक 03.01.2026 दर्ज की गई है. केस भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत दर्ज हुआ है और जांच की निगरानी सीआईडी कर रही है. किसी को भी अगर को बच्चों के बारे में जानकारी, उनकी मौजूदगी या संदिग्ध गतिविधि का सुराग मिलता है तो वह सीआईडी झारखंड, रांची को सूचना दे सकता है. सूचना के लिए ईमेल control-cid@jhpolice.gov.in और मोबाइल नंबर 9771432139 जारी किया गया है, सही सूचना देने वाले को 2 - 2 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा.

