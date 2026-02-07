ETV Bharat / state

नोएडा: पुलिस मुठभेड़ के बाद 27 मुकदमों का शातिर अपराधी 'मौत' हुआ गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक संजीव उर्फ सनी पर नोएडा और अलीगढ़ के विभिन्न थानों में संगीन अपराधों के कुल 27 मामले दर्ज हैं.

नोएडा में शातिर अपराधी 'मौत' गिरफ्तार
नोएडा में शातिर अपराधी 'मौत' गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 7, 2026 at 1:09 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना इकोटेक-3 इलाके में शुक्रवार/शनिवार को गोलियों की तड़तड़ाहट गूँजी. पुलिस और बदमाशों के बीच हुई सीधी मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल होआ, बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर इलाज के लिए भेजा गया. पुलिस ने बदमाश के कब्जे चोरी की चैन, होंडा सिटी कार और अवैध हथियार बरामद किए.

घायल बदमाश की पहचान संजीव उर्फ सनी उर्फ रॉकी उर्फ 'मौत' के रूप में हुई है. एडीसीपी सेंट्रल नोएडा आर के गौतम ने बताया कि जलपुरा बिजली घर के पास पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध होंडा सिटी कार रुकी नहीं बल्कि भागने लगी. जलपुरा के पास पानी भरा होने के कारण कार फंस गई, जिसके बाद बदमाश ने पुलिस पर ही गोलियां चला दीं. पुलिस की जवाबी फायरिंग में शातिर बदमाश संजीव उर्फ 'मौत' के पैर में गोली लगी.

आर. के. गौतम, एडिसीपी सेन्ट्रल नोएडा (ETV Bharat)

एडीसीपी सेंट्रल नोएडा आर के गौतम ने बताया कि संजीव उर्फ सनी पर नोएडा और अलीगढ़ के विभिन्न थानों में लूट, चोरी और NDPS एक्ट जैसे संगीन अपराधों के कुल 27 मामले दर्ज हैं. पुलिस ने मौके से चोरी की चैन, होंडा सिटी कार और अवैध हथियार बरामद किए.

