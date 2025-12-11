ETV Bharat / state

बिहार में पुलिस और अपराधी में मुठभेड़, रंगदारी मांगने वाले कुख्यात अपराधी को लगी गोली

पटना में रंगदारी मांगने और फायरिंग करने वाले अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया. पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी को लगी गोली.

Patna encounter
पटना में कुख्यात अपराधी गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 11, 2025 at 1:24 PM IST

3 Min Read
पटना: राजधानी पटना में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है. जानीपुर थाना क्षेत्र में रंगदारी मांगने और फायरिंग की घटना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. बीते 30 नवंबर 2025 को क्षेत्र के एक शख्स से रंगदारी की मांग की गई थी और विरोध करने पर अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई थी. इस मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी की निगरानी में एक विशेष टीम गठित की गई.

अपराधी ने गोलीबारी कर फैलाई दहशत: पुलिस टीम ने घटना से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाते हुए 10 दिसंबर को एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया. दरअसल पूछताछ के दौरान महत्वपूर्ण खुलासा हुआ कि रंगदारी मांगने और फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी घटनास्थल पर दोबारा पहुंचा है. जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत रवाना हुई और घटनास्थल पहुंचते ही आरोपी ने पुलिस टीम पर गोलीबारी की और भागने का प्रयास करने लगा.

पटना में रंगदारी मांगने वाला अपराधी गिरफ्तार (ETV Bharat)

आरोपी के पैर में लगी गोली: पुलिसकर्मियों ने अपनी पहचान बताते हुए हवाई फायरिंग कर चेतावनी दी, लेकिन इसके बावजूद आरोपी लगातार पुलिस पर फायरिंग करता रहा. मजबूरन पुलिस को आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी है. घायल अपराधी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद: गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, रंगदारी मांगने में प्रयुक्त मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किया है. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह क्षेत्र में दहशत फैलाने और लोगों से जबरन रंगदारी वसूली की कोशिश कर रहा था. आरोपी बीते कई दिनों से एक बैंक कर्मचारी को लगातार रंगदारी के लिए धमका रहा था.

Patna encounter
आरोपी को लगी गोली (Etv Bharat)

पकड़ा गया रंगदारी गैंग का सक्रिय सदस्य: इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक पटना कार्तिकेय के. शर्मा ने बताया कि गुरुवार सुबह धनीपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों की तलाश में पुलिस टीम छापेमारी के लिए गई थी. इसी दौरान अपराधियों ने अचानक पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें मुख्य आरोपी घायल हो गया. उन्होंने कहा कि पुलिस टीम की तत्परता से एक बड़ी वारदात टल गई और रंगदारी गैंग का एक सक्रिय सदस्य पकड़ा गया.

पुलिस टीम की आम लोगों से अपील: एसएसपी ने यह भी बताया कि अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं और जल्द ही पूरे गैंग का भंडाफोड़ किया जाएगा. पुलिस टीम ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की धमकी या रंगदारी की सूचना तुरंत थाने को दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके.

Patna encounter
देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद (Etv Bharat)

"पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सटीक रणनीति की वजह से एक बड़ी आपराधिक योजना विफल हो गई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चला रही है."- कार्तिकेय के शर्मा, एसएसपी, पटना

