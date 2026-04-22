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रांची पुलिस के साथ एनकाउंटर में सत्यम पाठक घायल, एक पुलिसकर्मी को भी लगी गोली

रांचीः रांची के पंडरा में हुए जमीन कारोबारी की हत्या मामले में शामिल कुख्यात अपराधी सत्यम पाठक और पुलिस टीम के बीच जबर्दस्त मुठभेड़ हुई है. इस मुठभेड़ में सत्यम पाठक घायल हो गया है, जबकि पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है.

'अपराधी हथियार छीनकर फरार होने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की, जिसमें एक जवान घायल हो गया है.'- राकेश रंजन, एसएसपी रांची

जानकारी देते एसएसपी (Etv Bhatrat)

हथियार उपलब्ध करवाने के दौरान फरार होने की कोशिश

पंडरा में जमीन कारोबारी भार्गव सिंह की हत्या के आरोपी शूटर सत्यम पाठक ने पूछताछ में बताया था कि उसने कांके डैम के पास दो हथियार छुपा रखे हैं. बुधवार सुबह पुलिस टीम उसे लेकर हथियार बरामदगी के लिए कांके डैम पहुंची. इसी दौरान सत्यम पाठक ने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी का हथियार छीन लिया और फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की. स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें सत्यम पाठक के दोनों पैरों में गोली लगी. उसके हाथ में भी चोट आई है. घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है.