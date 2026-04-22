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रांची पुलिस के साथ एनकाउंटर में सत्यम पाठक घायल, एक पुलिसकर्मी को भी लगी गोली

रांची में जमीन कारोबारी की हत्या में शामिल कुख्यात अपराधी सत्यम पाठक और पुलिस टीम के बीच भीषण मुठभेड़ हुई.

NOTORIOUS CRIMINAL SATYAM PATHAK
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 22, 2026 at 9:58 AM IST

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Updated : April 22, 2026 at 10:50 AM IST

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रांचीः रांची के पंडरा में हुए जमीन कारोबारी की हत्या मामले में शामिल कुख्यात अपराधी सत्यम पाठक और पुलिस टीम के बीच जबर्दस्त मुठभेड़ हुई है. इस मुठभेड़ में सत्यम पाठक घायल हो गया है, जबकि पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है.

'अपराधी हथियार छीनकर फरार होने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की, जिसमें एक जवान घायल हो गया है.'- राकेश रंजन, एसएसपी रांची

जानकारी देते एसएसपी (Etv Bhatrat)

हथियार उपलब्ध करवाने के दौरान फरार होने की कोशिश

पंडरा में जमीन कारोबारी भार्गव सिंह की हत्या के आरोपी शूटर सत्यम पाठक ने पूछताछ में बताया था कि उसने कांके डैम के पास दो हथियार छुपा रखे हैं. बुधवार सुबह पुलिस टीम उसे लेकर हथियार बरामदगी के लिए कांके डैम पहुंची. इसी दौरान सत्यम पाठक ने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी का हथियार छीन लिया और फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की. स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें सत्यम पाठक के दोनों पैरों में गोली लगी. उसके हाथ में भी चोट आई है. घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है.

पूर्व पार्षद वेद प्रकाश हत्याकांड में भी था शामिल

जांच में यह भी सामने आया है कि सत्यम पाठक धुर्वा के पूर्व पार्षद और भाजपा नेता वेद प्रकाश सिंह की हत्या में भी शामिल था. 7 जुलाई 2024 की शाम करीब सात बजे धुर्वा बस स्टैंड के पास एक दुकान पर बैठे वेद प्रकाश सिंह पर बाइक सवार तीन अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. गोली उनकी गर्दन में लगी थी. गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले जाया गया, जहां 3 अगस्त 2024 को उनकी मौत हो गई थी.

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Last Updated : April 22, 2026 at 10:50 AM IST

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