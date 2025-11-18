ETV Bharat / state

STF ने दियारा का कुख्यात सकला यादव को दबोचा, 5 राइफल, 2 मस्कट और 35 कारतूस बरामद

भागलपुर में STF और नवगछिया पुलिस ने कई हत्या, लूट, अपहरण, आर्म्स एक्ट मामले में कुख्यात सकला यादव को गिरफ्तार किया है.

नवगछिया पुलिस की गिरफ्त में सकला यादव
नवगछिया पुलिस की गिरफ्त में सकला यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 18, 2025 at 11:31 AM IST

3 Min Read
भागलपुर: बिहार के भागलपुर में नवगछिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली. पुलिस ने रविवार को काफी समय तक छापेमारी कर दियारा का कुख्यात अपराधी सकला उर्फ सकलदेव यादव को गिरफ्तार कर लिया. इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की स्पेशल टीम को शंकरपुर दियारा में ऑपरेशन चलाना पड़ा.

एटीएफ ने की कार्रवाई: इस कार्रवाई की जानकारी नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमारी ने दी. एसपी ने बताया कि परबत्ता थाना क्षेत्र के राघोपुर शंकरपुर दियारा में कुछ हथियारबंद अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. इस सूचना के सत्यापन और कार्रवाई के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी.

नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमारी (ETETV BharatV Bharat)

भागने के दौरान पुलिस ने दबोचा: टीम में परबत्ता थाना प्रभारी और डीआईयू के सदस्य शामिल थे. गठित टीम ने एसटीएफ के साथ मिलकर दियारा क्षेत्र में संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया. इसी दौरान 5-6 व्यक्तियों को भागते हुए देखा गया. इनमें से एक कुख्यात अपराधी सकला यादव उर्फ सकली को गिरफ्तार कर लिया गया.

भारी मात्रा में हथियार बरामद: सकला यादव लत्तीपुर, बिहपुर, भागलपुर का निवासी है. अन्य अपराधी गंगा दियारा का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे. गिरफ्तार सकला यादव से पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर राघोपुर दियारा से 5 देसी राइफल (.315 बोर), 2 देसी मास्केट, 35 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किए गए.

बरामद राइफल
बरामद राइफल (ETV Bharat)

13 से अधिक मामले दर्ज: पुलिस के अनुसार सकला यादव पर हत्या, लूट, फिरौती, फायरिंग, जमीन कब्जा और हथियार तस्करी जैसे मामले दर्ज हैं. ऐसा कोई अपराध नहीं जिसमें उसका नाम न जुड़ा हो. पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि उसके विरुद्ध 13 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं. जिनमें कई हत्या और हत्या के प्रयास के मामले भी शामिल हैं.

कुछ प्रमुख मामले:

  • खरिक थाना कांड 128/2021 – हत्या (302 IPC)
  • बिहपुर कांड 12/2022 – 307, 427 IPC एवं आर्म्स एक्ट
  • बिहपुर कांड 48/2022 – आर्म्स एक्ट
  • बिहपुर कांड 135/2022 – आर्म्स एक्ट
  • बिहपुर कांड 666/2022 – 379, 385, 504, 506 आईपीसी,
  • नदी थाना कांड 06/2023 – हत्या एवं साजिश (302/120B)
  • खरिक कांड 117/2023 – 364, 307 आईपीसी
  • बिहपुर कांड 142/2023 – सरकारी कार्य में बाधा व फायरिंग
  • बिहपुर कांड 181/2023 – हमला व फायरिंग
  • खरिक कांड 195/2024 – बीएनएस की गंभीर धाराएं
  • खरिक कांड 196/2024 – अवैध हथियार व हमला
  • बिहपुर कांड 196/2024 – उगाही, धमकी, हमला
  • बिहपुर कांड 119/2025 – बीएनएस की गंभीर धाराएं

"इन अपराधियों का मुख्य उद्देश्य अवैध हथियारों के बल पर दियारा क्षेत्र में लोगों की जमीन पर जबरन कब्जा करना था. सकला यादव का आपराधिक इतिहास रहा है. उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट सहित एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं. अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है." -प्रेरणा कुमारी, एसपी, नवगछिया

बरामद कारतूस व हथियार
बरामद कारतूस व हथियार (ETV Bharat)

सुरक्षा एजेंसियों की नजर: सकला की गिरफ्तारी को स्थानीय लोग पुलिस की बड़ी सफलता मान रहे हैं. दियारा में पिछले कुछ वर्षों से जमीन कब्जा, हथियारबाजी और फायरिंग जैसी घटनाओं से आम लोग भयभीत थे. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि उसके पकड़े जाने से अवैध हथियार नेटवर्क, जमीन कब्जा गैंग और उसके इर्द-गिर्द पनप रहे अपराध तंत्र पर बड़ा असर पड़ेगा. दियारा क्षेत्र में अभी कई छोटे गिरोह सक्रिय हैं, जिन पर STF की निगाह बनी हुई है.

