STF ने दियारा का कुख्यात सकला यादव को दबोचा, 5 राइफल, 2 मस्कट और 35 कारतूस बरामद

नवगछिया पुलिस की गिरफ्त में सकला यादव ( ETV Bharat )

भागलपुर: बिहार के भागलपुर में नवगछिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली. पुलिस ने रविवार को काफी समय तक छापेमारी कर दियारा का कुख्यात अपराधी सकला उर्फ सकलदेव यादव को गिरफ्तार कर लिया. इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की स्पेशल टीम को शंकरपुर दियारा में ऑपरेशन चलाना पड़ा. एटीएफ ने की कार्रवाई: इस कार्रवाई की जानकारी नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमारी ने दी. एसपी ने बताया कि परबत्ता थाना क्षेत्र के राघोपुर शंकरपुर दियारा में कुछ हथियारबंद अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. इस सूचना के सत्यापन और कार्रवाई के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी. नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमारी (ETETV BharatV Bharat) भागने के दौरान पुलिस ने दबोचा: टीम में परबत्ता थाना प्रभारी और डीआईयू के सदस्य शामिल थे. गठित टीम ने एसटीएफ के साथ मिलकर दियारा क्षेत्र में संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया. इसी दौरान 5-6 व्यक्तियों को भागते हुए देखा गया. इनमें से एक कुख्यात अपराधी सकला यादव उर्फ सकली को गिरफ्तार कर लिया गया. भारी मात्रा में हथियार बरामद: सकला यादव लत्तीपुर, बिहपुर, भागलपुर का निवासी है. अन्य अपराधी गंगा दियारा का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे. गिरफ्तार सकला यादव से पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर राघोपुर दियारा से 5 देसी राइफल (.315 बोर), 2 देसी मास्केट, 35 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किए गए.