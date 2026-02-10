ETV Bharat / state

एक 'प्रिंस' के अंत की दास्तान... जब डॉक्टर का बेटा बना अपराध का 'गोल्डन शूटर'

किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह है प्रिंस कुमार की कहानी. पढ़ें वैशाली से यह विशेष रिपोर्ट

कुख्यात प्रिंस कुमार की जीवनी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 10, 2026 at 5:02 PM IST

रिपोर्ट : रंजीत कुमार पाठक

वैशाली : पुलिस के लिए सिर दर्द बना दो लाख का इनामी प्रिंस कुमार पुलिस मुठभेड़ में मर गया, लेकिन उसकी कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है. जब बच्चों की उम्र खेलने की होती है तभी प्रिंस ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था.

हाजीपुर की कचहरी रोड में पुलिसकर्मी की दिनदहाड़े हत्या कर वह लाइमलाइट में आया था. कई जिलों और चार राज्यों में आधे दर्जन के करीब सोना लूट कांड कर वह बड़ा अपराधी बन गया था. सबसे बड़ी बात तो यह थी कि मटन पार्टी के बहाने वह फिल्मी अंदाज में पटना पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुका था.

​मौत का वो आखिरी मुकाम : दिन- शुक्रवार, तारीख- 6 फरवरी 2026, वो दोपहर हाजीपुर के दिघी के लिए आम दिनों जैसी ही थी. इसी बीच हनुमान नगर की गलियों में अचानक गूंजती गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरे शहर को दहला दिया.

यह कोई मामूली झड़प नहीं थी, बल्कि सात राज्यों की पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाले उस शातिर अपराधी का अंतिम अध्याय था, जिसे दुनिया 'प्रिंस सोनालूटर्स' के नाम से जानती थी. पुलिस और एसटीएफ की घेराबंदी के बीच 2 लाख का इनामी प्रिंस जब गोलियों से छलनी होकर गिरा, तो उसके साथ ही सोने की लूट के एक अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट के सबसे मजबूत स्तंभ का ढहना तय हो गया.

Prince Kumar encounter
जब एनकाउंटर से दहल गया था इलाका (ETV Bharat)

​सुबोध सिंह गैंग का 'मोस्ट वांटेड' सिंडिकेट : ​प्रिंस कुमार की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह सुबोध सिंह गिरोह के उन टॉप-20 सदस्यों में शामिल था, जिन पर एसटीएफ की पैनी नजर थी. इस गिरोह के तार बिहार से लेकर राजस्थान और पश्चिम बंगाल तक फैले हुए थे. प्रिंस केवल एक अपराधी नहीं, बल्कि लूट की घटनाओं का मास्टरमाइंड था.

​पढ़ाई की मेज से अपराध की गलियों तक : ​प्रिंस का जन्म एक ऐसे घर में हुआ था जहां समाज को जीवन देने की कसमें खाई जाती थीं. उसके पिता, डॉ. नंद किशोर सिंह, भगवानपुर प्रखण्ड गोरौल थाना क्षेत्र के हुसैना गांव के एक सम्मानित होम्योपैथिक चिकित्सक हुआ करते थे. सराय में उनकी अपनी क्लीनिक थी और उनका सपना था कि प्रिंस भी डॉक्टर बनकर समाज सेवा करे.

पर शायद, ऊपरवाले को कुछ और ही मंजूर था. किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रखते ही प्रिंस की राहें भटक गईं. साल 2011 में जब उस पर गोरौल थाने में पहला केस दर्ज हुआ, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह लड़का एक दिन अंतरराज्यीय गिरोह का सरगना बनेगा. धीरे-धीरे उसने कलम छोड़कर पिस्तौल थाम ली और सुबोध सिंह जैसे कुख्यात अपराधियों के संपर्क में आकर 'गोल्डन शूटर' के रूप में अपनी पहचान बना ली.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

प्रिंस के आपराधिक मामले 32 से ज्यादा : पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुए कुख्यात शूटर प्रिंस के खिलाफ बिहार के चार जिलों और चार राज्यों में हत्या, आर्म्स एक्ट, डकैती, चोरी, रंगदारी, मारपीट समेत 32 मामले दर्ज हैं. पहला केस जो प्रिंस के ऊपर दर्ज किया गया था वह मारपीट और धमकाने का था. यह मामला गोरौल थाने में वर्ष 2011 में ही दर्ज कर लिया था. उस वक्त वह नाबालिक था.

इसके अलावा कुख्यात प्रिंस पर पटना जिले के शास्त्री नगर थाने में एक एवं पिरबहुर थाने में एक. सीतामढ़ी जिले के नगर थाने में एक एवं रूनी सैदपुर थाने में एक. मुजफ्फरपुर जिले के कुढनी थाने में एक, सदर थाने में एक एवं कुर्जा थाने में एक. वैशाली जिले के भगवानपुर थाना में पांच, सदर थाने में पांच, नगर थाने में चार, महुआ थाने में तीन, लालगंज थाने में दो, गोरौल थेन में एक, बाली गांव थाने में एक मामला दर्ज था.

Prince Kumar encounter
इलाके को घेरकर किया गया था ऑपरेशन (ETV Bharat)

​शातिर दिमाग, कुत्ते, नेपाल और फिल्मी फरारी : ​प्रिंस की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक टेढ़ी खीर थी. वह तकनीक और सतर्कता का ऐसा जाल बुनता था कि एसटीएफ उसके करीब पहुंचकर भी खाली हाथ रह जाती थी. वह अपनी सुरक्षा के लिए खूंखार विदेशी नस्ल के कुत्ते पालता था, ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति या मुखबिर उसके ठिकाने के पास न आ सके.

4 सितंबर 2024 को उसका पीएमसीएच के कैदी वार्ड से फरार होना पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा तमाचा था. जेल से भगाने की यह साजिश सोनू पटेल ने रची थी, जिसके बाद प्रिंस ने नेपाल में छिपकर अपना नया ठिकाना बनाया. वह लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहता था, जिससे उसे ट्रैक करना नामुमकिन जैसा हो गया था.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

​अंतिम हिसाब- 8 साल पुरानी उस पिस्तौल का सच : ​प्रिंस के अंत की कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब पुलिस ने उसके शव के पास से बरामद हथियार की जांच की. उसके पास से 8.5 एमएम की वही सरकारी पिस्तौल मिली, जिसे उसने 3 अप्रैल 2018 को हाजीपुर सिविल कोर्ट के पास कचहरी रोड में दिनदहाड़े हवलदार राम इकबाल की हत्या कर लूटी थी. जिस हथियार से उसने एक खाकी वर्दी वाले की जान ली थी, वही हथियार उसके अंत का मूक गवाह बना. यह एनकाउंटर केवल एक अपराधी की मौत नहीं, बल्कि उस हवलदार को मिलने वाला न्याय भी था.

​दिघी का वो खूनी क्लाइमेक्स : ​एसटीएफ और वैशाली पुलिस को जब खुफिया जानकारी मिली कि प्रिंस हनुमान नगर के एक किराये के मकान में छिपा है, तो ऑपरेशन की कमान एसपी और एसटीएफ के आला अधिकारियों ने संभाली. पुलिस की घेराबंदी देख प्रिंस ने सरेंडर करने की बजाय मुकाबला चुना.

मकान के भीतर से उसने करीब 32 राउंड अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिससे पूरा मोहल्ला थर्रा उठा. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में प्रिंस गंभीर रूप से घायल हुआ और अंततः अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई. मकान मालिक के रिश्तेदारों के लिए भी यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस युवक को उन्होंने जगह दी, वह 2 लाख का इनामी शूटर है.

Prince Kumar encounter
देखने के लिए जुटी थी लोगों की भीड़ (ETV Bharat)

​सुबोध सिंह का 'गोल्डन शूटर' और सोने का साम्राज्य : सूत्रों की मानें तो ​प्रिंस केवल एक अपराधी नहीं था, वह सुबोध सिंह गैंग का 'टॉप-20' मोहरा था. एसटीएफ के आंकड़ों के अनुसार, इस गैंग में 124 सक्रिय सदस्य हैं, लेकिन प्रिंस उन खास 20 लोगों में था जो गैंग की रणनीति तय करते थे. उसने देश के स्वर्ण भंडार कहे जाने वाले राज्यों में ऐसी लूट मचाई कि पुलिस महकमा दहल गया.

गैंग में विद्रोह : सूत्रों की मानें तो सुबोध सिंह गैंग के भीतर सब कुछ ठीक नहीं था. लूट के सोने के बंटवारे में हुई बेईमानी ने गिरोह के सदस्यों के बीच असंतोष पैदा कर दिया था. जब गिरोह के सदस्यों ने बराबर हिस्सेदारी के लिए आवाज उठाई, तो मास्टरमाइंड सुबोध सिंह ने अपने सबसे भरोसेमंद शूटर प्रिंस को आदेश दिया 'विरोध करने वालों को रास्ते से हटा दो'. प्रिंस ने गिरोह के अंदर ही 'सफाई अभियान' शुरू कर दिया और अपने ही साथियों का कत्ल करने लगा.

भागने का फिल्मी अंदाज : बताया जाता है कि 2024 में प्रिंस बिल्कुल फिल्मी अंदाज में फरार हुआ था. जिसमें पटना के एक दोस्त ने उसकी मदद की थी. 4 सितंबर 2024, से पहले तक चार बार उसे बेउर जेल से पीएमसीएच लाया गया था. उसने सीने में दर्द की शिकायत की थी. हर बार वह पीएमसीएच से ठीक होकर लौट जाता था.

चार सितंबर को प्रिंस पीएमसीएच पहुंचा और फरार होने में कामयाब रहा. बताया गया कि पीरबहोर थाना क्षेत्र में उसने अपने दोस्त के यहां मटन पार्टी रखी थी. जहां अन्य पुलिस कर्मियों के साथ वह मटन पार्टी करने पहुंचा था. यहीं से चकमा देकर फरार हो गया.

इस घटना के बाद से एसटीएफ लगातार उसे ट्रेस कर रही थी, पर प्रिंस बार-बार अपना लोकेशन बदल रहा था. सूत्रों की मानें तो करीब एक दर्जन बार पुलिस को ऐसा लगा कि वह प्रिंस को दबोच लेगी लेकिन हर बार प्रिंस चकमा देकर फरार हो जाता था प्रिंस अपना लोकेशन भी बार-बार बदलता था कई बार चंद मिनट की देरी के कारण प्रिंस फरार होने में सफल रहा था. इसके बाद उसका अगला ठिकाना नेपाल बना.

