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बोकारो में पुलिस के साथ एनकाउंटर, कुख्यात अपराधी प्रिंस गुप्ता को लगी गोली

बोकारो में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है. मुठभेड़ में अपराधी प्रिंस गुप्ता को गोली लग गई.

ENCOUNTER IN BOKARO
मौके पर मौजूद पुलिस बल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 2, 2026 at 11:30 AM IST

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बोकारोः जिले में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है. इस एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी प्रिंस गुप्ता उर्फ भाटिया घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए अपराधी प्रिंस को अस्पताल में भर्ती कराया गया. एनकाउंटर बालीडीह ओपी क्षेत्र के गोडाबाली के पहाड़ी में हुआ है.

प्रिंस गुप्ता ने पुलिस पर की फायरिंग

एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि बोकारो में हाल के दिनों में अमन साहू और प्रिंस खान गिरोह के द्वारा रंगदारी की मांग की जा रही थी. इसी मामले में पुलिस हिरासत में लिए गए प्रिंस गुप्ता की निशानदेही पर उक्त जगहों पर हथियार बरामद करने के लिए पुलिस पहुंची थी.

जानकारी देते बोकारो एसपी (Etv Bharat)

इसी दौरान एक पिस्टल पुलिस को देने के बाद मौके का फायदा उठाते हुए दूसरे पिस्टल से प्रिंस गुप्ता ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जिसमें पुलिस के जवान और अधिकारी बाल-बाल बच्चे और गोली गाड़ी में जा लगी. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिसमें प्रिंस गुप्ता के पैर में गोली लग गई.

पहले भी सात अपराधियों को किया गया गिरफ्तार

हाल के दिनों में कुख्यात अपराधी अमन साहू और प्रिंस खान गिरोह के द्वारा व्यवसायियों को धमकी देकर रंगदारी मांगने का काम किया जा रहा था. इसी मामले में सात अपराधियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है. पुलिस की पूछताछ में मुख्य आरोपी प्रिंस गुप्ता ने बताया कि उसने हथियार पहाड़ी में छिपा रखा है. हथियार बरामदगी को लेकर बालीडीह थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह प्रिंस गुप्ता को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे. जानकारी के मुताबिक प्रिंस गुप्ता और उसके सहयोगियों के द्वारा बोकारो के व्यवसायियों का मोबाइल नंबर अमन साहू और प्रिंस खान गिरोह को उपलब्ध कराया जाता था. इसके बाद व्यवसायियों को धमकी देकर रंगदारी की मांग की जाती थी.

सेल्फ प्रोटक्शन में पुलिस ने चलाई गोली

बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि व्यवसायियों से रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार प्रिंस गुप्ता को हथियार बरामदगी के लिए लेकर जाने के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की. इसी दौरान उसके पैर में गोली लग गई. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल वह खतरे से बाहर हैं. एफएसएल की टीम आ रही है. जांच के बाद आगे की जानकारी दी जाएगी.

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PRINCE GUPTA INJURED IN CROSSFIRE
फायरिंग में प्रिंस गुप्ता घायल
PRINCE GUPTA ADMITTED TO HOSPITAL
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