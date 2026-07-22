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पलामू के कुख्यात गौतम कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह जिला बदर, प्रशासन ने आदेश जारी किया

पलामू के कुख्यात अपराधी गौतम सिंह उर्फ डब्लू सिंह को जिला बदर किया गया है.

Criminal Externed from Palamu
पलामू एसपी का कार्यालय. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 22, 2026 at 2:28 PM IST

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पलामू: पलामू के अपराधी गौतम कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह को जिला प्रशासन ने छह महीने के लिए जिला बदर किया है. गौतम कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह पर पलामू के इलाके में भय का माहौल बनाने का आरोप लगा है. पलामू पुलिस कुछ दिनों पहले गौतम कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह को जिला बदर करने का प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा था. जिला प्रशासन जिला बदर के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है. पलामू पुलिस की अनुशंसा पर जिला प्रशासन ने गौतम कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह को 21 जुलाई 2026 से 20 जनवरी 2027 तक जिला बदल करने का निर्णय लिया है.

पलामू एसपी ने दी जानकारी

पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि डब्लू सिंह को छह महीने के लिए जिला बदर किया गया है. एसपी ने बताया कि पुलिस अपराध एवं अपराधी गतिविधि के खिलाफ सख्त है. भय का माहौल बनाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. दरअसल, कुछ महीने पहले डब्लू सिंह ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था.

डब्लू सिंह पर कई आपराधिक मामले हैं दर्ज

डब्लू सिंह पर पलामू के विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. कई मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है, जबकि कई मामलों में डब्लू सिंह अभी भी आरोपी है. दरअसल, पलामू पुलिस ने अपराधी प्रवृत्ति वाले 2000 लोगों की सूची भी तैयार की है. सभी के खिलाफ एक-एक कर के कार्रवाई शुरू की गई है.

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ACTION AGAINST GAUTAM KUMAR SINGH
पलामू के कुख्यात अपराधी गौतम सिंह
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