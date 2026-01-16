ETV Bharat / state

पटना में कुख्यात नीतीश का एनकाउंटर, मनेर में सोना कारोबारी को मारी थी गोली

पटना: पटना के मनेर थाना क्षेत्र में छह दिन पहले ज्वेलरी दुकान पर लूट के दौरान गोली मारकर गंभीर रूप से घायल के मामले में पुलिस और अपराधियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई. गंगा नदी किनारे रतन टोला-सादिकपुर इलाके में छापेमारी के दौरान अपराधियों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान मनेर थाना अध्यक्ष रजनीश कुमार समेत कई पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे.

मुठभेड़ में एक अपराधी घायल: मुठभेड़ काफी देर तक चली, जिसमें पुलिस ने बचाव में जवाबी फायरिंग की. गोलीबारी में एक अपराधी के पैर में गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल बदमाश की पहचान मनेर थाना क्षेत्र के सुअर मरवा पंचायत अंतर्गत चौरासी गांव निवासी सुभाष राय के पुत्र नीतीश कुमार के रूप में हुई है. पुलिस ने घायल अपराधी को तत्काल गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ (ETV Bharat)

दो अपराधी मौके से फरार: मुठभेड़ के दौरान दो अन्य अपराधी मौके से सफलतापूर्वक भागने में कामयाब रहे. पुलिस ने उनकी पहचान के साथ ही फरार बदमाशों की तलाश के लिए विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है. पुलिस की टीम लगातार सक्रिय है और जल्द ही दोनों फरार अपराधियों को पकड़ने का दावा कर रही है.

9 जनवरी को हुई थी लूट और गोलीकांड: दरअसल 9 जनवरी को मनेर के बस्ती रोड स्थित गणपति ज्वेलर्स के मालिक संजय सोनी पर लूट के दौरान तीन अपराधियों ने गोली मार दी थी. हमले के बाद अपराधी अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गए थे. पुलिस जांच में पता चला कि इस्तेमाल की गई बाइक राजीव नगर थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी. अपराधियों ने चोरी की बाइक का इस्तेमाल इस वारदात को अंजाम देने के लिए किया था.