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बिहार के कुख्यात अपराधी गोविंद शर्मा की गोली मारकर हत्या, शार्प शूटर ने पूर्व मेयर पर की थी ताबड़तोड़ फायरिंग

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में रविवार देर रात अपराधियों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए कुख्यात अपराधी गोविंद शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना नगर थाना क्षेत्र के अमर सिनेमा रोड स्थित छोटी कल्याणी के पास आईकॉन टावर के बेसमेंट में हुई. ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई.

दो अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग: जानकारी के अनुसार, रविवार रात करीब 9:45 बजे गोविंद शर्मा कार से आईकॉन टावर पहुंचा था. अपार्टमेंट के गार्ड के मुताबिक, गोविंद कार से उतरने के बाद सीढ़ी की ओर बढ़ रहा था, तभी पहले से घात लगाए दो अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा. जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

कुख्यात अपराधी गोविंद शर्मा की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)

कई चर्चित हत्याकांडों में रहा था नाम: मृतक गोविंद शर्मा का नाम शहर के कई चर्चित आपराधिक मामलों में सामने आ चुका था. वह पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड और प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड समेत कई गंभीर मामलों में आरोपी रहा था. पुलिस के अनुसार, उसके खिलाफ पूर्व में छह आपराधिक मामले दर्ज थे और वह जमानत पर बाहर था.

घटनास्थल से मिले खोखे और जिंदा कारतूस: घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा, नगर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची. एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पुलिस को घटनास्थल से छह खोखे और पांच जिंदा कारतूस मिले हैं. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि अपराधियों ने किस हथियार का इस्तेमाल किया.

“रात्रि करीब 9:45 बजे बिल्डिंग के बेसमेंट में फायरिंग की घटना हुई, जिसमें गोविंद शर्मा की मौत हुई है. घटनास्थल से पांच जिंदा कारतूस और छह खोखे बरामद किए गए हैं. एफएसएल टीम जांच कर रही है. मृतक के खिलाफ पूर्व में छह मामले दर्ज थे. घटना के सफल उद्भेदन के लिए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है. हत्या के कारणों को लेकर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी. सभी बिंदुओं पर जांच जारी है.”-कांतेश कुमार मिश्रा, एसएसपी