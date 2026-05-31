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आपराधिक गैंग झंगुर ग्रुप के सरगना सहित तीन ने किया सरेंडर, कई जिलों में था आतंक

रांची में पुलिस के सामने आपराधिक गैंग के सरगना ने हथियार डाल दिए हैं.

notorious criminal gang members surrendered before police in Ranchi
आपराधिक गैंग के सदस्यों ने किया सरेंडर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 31, 2026 at 12:05 AM IST

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रांचीः जिला पुलिस के सामने कुख्यात आपराधिक झंगुर ग्रुप के तीन सदस्यों ने एक साथ आत्मसमपर्ण कर दिया है. सरेंडर करने वालों में झांगुर ग्रुप के प्रमुख रामदेव उरांव सहित दो अन्य शामिल है.

क्या है पूरा मामला

रांची सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि झंगुर ग्रुप के तीन सदस्य सरेंडर करना चाह रहे हैं. जिसमें गिरोह के फिरार सक्रिय कुख्यात अपराधकर्मी झांगुर ग्रुप के प्रमुख रामदेव उरांव भी है. इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रांची के निर्देशन में दीपक कुमार, पुलिस उपाधीक्षक बेड़ो के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. प्राप्त आसूचना के आधार पर उक्त टीम बेड़ो थानान्तर्गत लमकाना पहुंची.

इस अपराधकर्मियों के सन्दर्भ में समान सूचना गुमला जिला पुलिस को भी मिली, उनके द्वारा आसूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक, गुमला द्वारा पु०अ०नि० मोहन कुमा सिंह, थाना प्रभारी घाघरा एवं पु०अ०नि० विकास कुमार, घाघरा थाना तथा सशस्त्र बल को सम्मिलित कर एक टीम राँची-गुमला सीमा पर भेजी गयी. दोनों ही जिलों की टीम गुमला रांची जिला के सीमा पर पहुंची तो पुलिस को देखते ही इन तीनों के द्वारा स्वयं को संगठित अपराध गिरोह झांगुर ग्रुप का प्रमुख एवं सक्रिय क्रियावादी बताया एवं झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर समाज के मुख्य धारा में जुड़ने हेतु आत्मसमर्पण करने की इच्छा जतायी.

इसके बाद तीनों अपराधकर्मियों ने रांची एवं गुमला के संयुक्त पुलिस टीम के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. बता दें कि कुख्यात अपराधकर्मी रामदेव उरांव सक्रिय संगठित गिरोह झांगुर ग्रुप का प्रमुख है एवं पांच लाख का इनामी है. इसके विरूद्ध विभिन्न जिलों में लगभग 29 कांड दर्ज है.

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