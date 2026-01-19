ETV Bharat / state

कपिल सांगवान गैंग का कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, हत्या और आर्म्स एक्ट के मामलों में था वांटेड

आरोपी मनोज राठी ने बहादुरगढ़ से 12वीं तक पढ़ाई की. वर्ष 2013 में मर्चेंट नेवी का कोर्स कर सीरिया आधारित शिपिंग कंपनी में काम किया.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 19, 2026 at 3:56 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है.
गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनोज राठी, उम्र 33 वर्ष, निवासी मोहल्ला जाटवाड़ा, बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा के रूप में हुई है. आरोपी हत्या और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में वांछित था और लंबे समय से देश से फरार चल रहा था.

स्पेशल सेल, न्यू दिल्ली रेंज की टीम ने इंस्पेक्टर सतीश राणा और इंस्पेक्टर अशोक के नेतृत्व में, एसीपी राहुल विक्रम की निगरानी में यह कार्रवाई की. आरोपी के खिलाफ स्पेशल सेल थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में गैर-जमानती वारंट जारी था और लुकआउट सर्कुलर भी खुला हुआ था. आरोपी को आईजीआई एयरपोर्ट पर लुकआउट सर्कुलर के आधार पर उसे रोका गया और गिरफ्तार कर लिया गया.

डीसीपी अमित कौशिक ने बताया की अनुसार 4 फरवरी 2024 को स्पेशल सेल ने मध्य प्रदेश के दो आरोपियों अंकित मिश्रा और जितेंद्र राजपूत को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 12 अवैध पिस्टल बरामद की थीं. पूछताछ में खुलासा हुआ था कि ये हथियार मनोज राठी और उसके साथियों को सप्लाई किए जाने थे. इसके बाद मनोज राठी देश छोड़कर फरार हो गया था.

जांच में सामने आया है कि आरोपी वर्ष 2021 में नजफगढ़ थाना इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में शामिल था. इसके अलावा वह बाबा हरिदास नगर थाना में दर्ज आर्म्स एक्ट के एक अन्य मामले में भी वांछित था. आर्म्स एक्ट के एक मामले में उसे घोषित अपराधी घोषित किया जा चुका था, जबकि हत्या के मामले में उसके खिलाफ धारा 82 सीआरपीसी की कार्रवाई चल रही थी.

आरोपी का प्रोफाइल
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मनोज राठी ने बहादुरगढ़ से 12वीं तक पढ़ाई की थी और वर्ष 2013 में मर्चेंट नेवी का कोर्स कर सीरिया आधारित शिपिंग कंपनी में काम किया. वर्ष 2017 में नौकरी छोड़ने के बाद वह बहादुरगढ़ में अपने रिश्तेदारों के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से जुड़ा. वर्ष 2019 में वह कपिल सांगवान उर्फ नंदू के संपर्क में आया और गैंग के लिए अपराध करने लगा. जमानत पर बाहर आने के बाद वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हथियार सप्लायरों से संपर्क कर गैंग के लिए अवैध हथियार जुटा रहा था. फरारी के दौरान भी वह विदेश से गैंग की गतिविधियों को संचालित कर रहा था.

फिलहाल स्पेशल सेल आरोपी के नेटवर्क, हथियार सप्लाई और कपिल सांगवान गैंग से जुड़े अन्य लिंक की गहन जांच कर रही है.'

संपादक की पसंद

