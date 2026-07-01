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₹50 हजार का इनामी आरोपी फैज लखनऊ से गिरफ्तार, ₹3200 करोड़ की हेराफेरी मामले में कानपुर पुलिस की कार्रवाई

₹50 हजार का इनामी आरोपी फैज लखनऊ से गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: चकेरी थाना पुलिस और पूर्वी जोन की सर्विलांस टीम ने धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले एक संगठित सिंडिकेट के शातिर अपराधी फैज को लखनऊ के अलीगंज इलाके से गिरफ्तार कर लिया है. फैज पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह 5 मुकदमों में वांछित चल रहा था. दरअसल, यह मामला फर्जी फर्म बनाकर करीब 3200 करोड़ रुपये का टर्नओवर दिखाने और बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी करने वाले सिंडिकेट से जुड़ा है. जिसकी जांच अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपने हाथ में ले ली है. ₹50 हजार का इनामी आरोपी फैज लखनऊ से गिरफ्तार (Video Credit; ETV Bharat) डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि इस पूरे खेल की शुरुआत बीते फरवरी माह में चकेरी थाना क्षेत्र के श्यामनगर चौकी इलाके में हुई एक डकैती की घटना से हुई थी. शुरुआत में पीड़ित ने इस घटना से इनकार किया था, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों और मौके पर मौजूद लोगों से पुष्टि होने के बाद पुलिस ने उसे मोटिवेट कर डकैती का मुकदमा दर्ज कराया. जब स्थानीय पुलिस, सर्विलांस और साइबर सेल ने गहराई से जांच की, तो पुलिस भी हैरान रह गई. दरअसल, पीड़ित, डकैती की रिपोर्ट इसलिए नहीं दर्ज कराना चाहता था क्योंकि उसके पीछे अरबों रुपये के काले कारोबार का सिंडिकेट छिपा था. इस मामले में जांच के दौरान लूट की रकम के तार जोड़ते हुए पुलिस, फैज के पिता महफूज और उसके नेटवर्क तक पहुंच गई. जहां पता चला कि कई बैंक खातों के माध्यम से लगभग 3200 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेनदेन किया गया था. पुलिस जांच में सामने आया कि यह पूरा सिंडिकेट मुख्य रूप से दो हिस्सों में काम कर रहा था. पहले हिस्से में गिरोह का सरगना महफूज अली उर्फ पप्पू छुरी, उसका बेटा फैज, रिश्तेदार महबूब और मासूम मिलकर स्लॉटर हाउस का पैसा अवैध रूप से बैंक खातों में मंगाते थे.