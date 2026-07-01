₹50 हजार का इनामी आरोपी फैज लखनऊ से गिरफ्तार, ₹3200 करोड़ की हेराफेरी मामले में कानपुर पुलिस की कार्रवाई
मामला फर्जी फर्म बनाकर करीब 3200 करोड़ रुपये का टर्नओवर दिखाने और बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी से जुड़ा है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 5:50 PM IST
कानपुर: चकेरी थाना पुलिस और पूर्वी जोन की सर्विलांस टीम ने धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले एक संगठित सिंडिकेट के शातिर अपराधी फैज को लखनऊ के अलीगंज इलाके से गिरफ्तार कर लिया है. फैज पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह 5 मुकदमों में वांछित चल रहा था. दरअसल, यह मामला फर्जी फर्म बनाकर करीब 3200 करोड़ रुपये का टर्नओवर दिखाने और बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी करने वाले सिंडिकेट से जुड़ा है. जिसकी जांच अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपने हाथ में ले ली है.
डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि इस पूरे खेल की शुरुआत बीते फरवरी माह में चकेरी थाना क्षेत्र के श्यामनगर चौकी इलाके में हुई एक डकैती की घटना से हुई थी. शुरुआत में पीड़ित ने इस घटना से इनकार किया था, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों और मौके पर मौजूद लोगों से पुष्टि होने के बाद पुलिस ने उसे मोटिवेट कर डकैती का मुकदमा दर्ज कराया. जब स्थानीय पुलिस, सर्विलांस और साइबर सेल ने गहराई से जांच की, तो पुलिस भी हैरान रह गई. दरअसल, पीड़ित, डकैती की रिपोर्ट इसलिए नहीं दर्ज कराना चाहता था क्योंकि उसके पीछे अरबों रुपये के काले कारोबार का सिंडिकेट छिपा था.
इस मामले में जांच के दौरान लूट की रकम के तार जोड़ते हुए पुलिस, फैज के पिता महफूज और उसके नेटवर्क तक पहुंच गई. जहां पता चला कि कई बैंक खातों के माध्यम से लगभग 3200 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेनदेन किया गया था. पुलिस जांच में सामने आया कि यह पूरा सिंडिकेट मुख्य रूप से दो हिस्सों में काम कर रहा था. पहले हिस्से में गिरोह का सरगना महफूज अली उर्फ पप्पू छुरी, उसका बेटा फैज, रिश्तेदार महबूब और मासूम मिलकर स्लॉटर हाउस का पैसा अवैध रूप से बैंक खातों में मंगाते थे.
वहीं, सिंडिकेट के दूसरे हिस्से यानी स्क्रैप और जीएसटी चोरी के काम को नूर आलम, फिरोज और संजीव दीक्षित जैसे लोग संभाल रहे थे. इन लोगों ने बड़े पैमाने पर फर्जी ई-वे बिल और फर्जी इनवॉइस जनरेट कर जीएसटी की भारी चोरी की. पुलिस जांच में कई ऐसे बिल मिले, जिनमें जमीनी स्तर पर माल का कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ था.
गरीबों के खातों में आए 10-10 करोड़
यह गिरोह बेहद शातिर तरीके से कम पढ़े-लिखे, मजदूरों और रिक्शा चालकों को बैंक लोन, बीमा या सरकारी योजनाओं का झांसा देकर उनके पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज ले लेता था. उसके बाद उनकी जानकारी के बिना उनके नाम पर फर्जी फर्में और बैंक खाते खोले जाते थे. जिन गरीबों की मासिक आय महज 10 से 12 हजार रुपये थी, उनके खातों में महज 3 से 4 महीने के भीतर 10 से 12 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन किया गया और सारा पैसा कैश विड्रॉल कर लिया गया. बिचौलियों से पैसा लेकर अपना कमीशन काटने के बाद यह कैश वापस ट्रांसफर कर दिया जाता था.
अपराधियों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट
डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि इस मामले की गंभीरता और भारी-भरकम रकम के लेन-देन को देखते हुए पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय से बात की थी. ईडी ने इस केस को टेकअप कर लिया है और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू कर दी है. इसके साथ ही पुलिस इस मामले में शामिल सभी आरोपियों की हिस्ट्रीशीट खोलने जा रही है और इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस फ्रॉड में शामिल महफूज, फैज, मासूम, महताब, फिरोज आलम, नूर आलम और संजीव दीक्षित समेत कई आरोपियों में पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है. पुलिस अब इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य वांछित अपराधियों की तलाश में जुटी है.
ये भी पढ़ें- अखिलेश यादव ने जन्मदिन पर लॉन्च किया सपा का ऐप; 20 रुपये में मिलेगी सदस्यता, PDA प्रहरी संभालेंगे कमान