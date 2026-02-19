ETV Bharat / state

खूंटी में पीएलएफआई के नाम पर लेवी वसूली करने वाला कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, हथियार तस्करी का भी खुलासा

खूंटी में पीएलएफआई के नाम पर लेवी वसूलने वाले अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. कई कांडों में पुलिस को आरोपी की तलाश थी.

Criminal arrested in Khunti
खूंटी पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 19, 2026 at 4:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

खूंटी: नक्सल विरोधी अभियान में खूंटी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के नाम पर लेवी वसूली, अवैध हथियार रखने और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले नामजद अभियुक्त अजीम हव्वारी उर्फ मो. अजीम हब्बारी उर्फ हिमांशु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

खूंटी शहर का रहने वाला है अपराधी

पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ खूंटी थाना कांड संख्या 142/25 (दिनांक 06 जुलाई 2025) दर्ज है, जिसमें बीएनएस की गंभीर धाराओं के साथ-साथ आर्म्स एक्ट और सीएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. गिरफ्तार अभियुक्त की उम्र करीब 36 वर्ष बताई जा रही है और वह खूंटी शहर का ही निवासी है.

जानकारी देते अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक. (वीडियो-ईटीवी भारत)

PLFI संगठन से सक्रिय रूप से जुड़ा था

पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई है कि आरोपी पूर्व में पीएलएफआई संगठन से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था. बाद के वर्षों में उसने अलग गिरोह बनाकर हथियार के बल पर रंगदारी, लूटपाट और दहशत फैलाने की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पीएलएफआई के नाम पर क्षेत्र में लेवी वसूली की जा रही है और अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री का नेटवर्क सक्रिय है. सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया.

व्यवसायियों से मांगता था रंगदारी

पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया है कि वह हथियार और गोलियों को कपड़े में छिपाकर बेचता था और संगठन के नाम पर व्यवसायियों और आम लोगों से रंगदारी की मांग करता था. उसका मुख्य उद्देश्य इलाके में भय का माहौल बनाकर अवैध वसूली करना था.

गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा रहा. उसके खिलाफ पहले से कई संगीन मामले दर्ज हैं, जिनमें लेवी वसूली, लूट, अवैध हथियार रखना और फायरिंग जैसी घटनाएं शामिल हैं. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसके गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं, हथियारों की आपूर्ति कहां से होती थी और अब तक कितने लोगों को हथियार बेचे गए हैं.

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी, अनुसंधानकर्ता अधिकारी सहित खूंटी थाना के कई पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे. पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में प्रतिबंधित संगठनों और आपराधिक गिरोहों के खिलाफ सख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

ये भी पढ़ें-

पीएलएफआई उग्रवादियों ने पोस्टरबाजी कर क्षेत्र में दहशत फैलाने की कोशिश की

खूंटी में नक्सलियों की दहशत: पीएलएफआई ने क्रशर प्लांट में की फायरिंग, मांगी 20 लाख की लेवी

पीएलएफआई के इनामी नक्सली आलोक यादव ने किया पुलिस के सामने सरेंडर, 35 से अधिक मामले हैं दर्ज

TAGGED:

CRIMINAL ARRESTED IN KHUNTI
KHUNTI POLICE ANTI NAXAL OPERATION
PLFI IN JHARKHAND
खूंटी में पीएलएफआई के नाम पर लेवी
LEVY IN NAME OF PLFI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.