ETV Bharat / state

खूंटी में पीएलएफआई के नाम पर लेवी वसूली करने वाला कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, हथियार तस्करी का भी खुलासा

खूंटी पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( फोटो-ईटीवी भारत )