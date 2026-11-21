हिसार में मुठभेड़ के बाद कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल, अवैध पिस्टल बरामद
Encounter in Hisar: हिसार में पुलिस और वांछित बदमाश प्रदीप के बीच मुठभेड़ हुई. पैर में गोली लगने से बदमाश घायल.
Published : November 21, 2026 at 11:30 AM IST
हिसार: शनिवार को हिसार पुलिस और वांछित बदमाश प्रदीप के बीच मुठभेड़ हुई. इस दौरान पैर में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया. जिसके बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया. हिसार पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किया है.
हिसार में मुठभेड़: हिसार के डीएसपी कमलजीत ने बताया कि हिसार पुलिस को सूचना मिली थी कि फिरौती के मामलों में वांछित आरोपी प्रदीप किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर आरोपी को काबू करने का प्रयास किया. इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की.
पैर में गोली लगने से आरोपी घायल: मुठभेड़ के दौरान आरोपी प्रदीप के पैर में गोली लगी और उसे काबू कर लिया गया. इस घटनाक्रम में एक गोली पुलिस कर्मचारी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी लगी. जिससे उसकी जान बच गई.
रोहतक और करनाल में फिरौती के मामलों में वांछित है आरोपी: आरोपी प्रदीप हिसार का रहने वाला है. वो हिसार, रोहतक और करनाल में फिरौती के मामलों में वांछित था. आरोपी के खिलाफ थाना IMT रोहतक में भी मामला दर्ज है. जिसमें आरोपी व उसके साथी ने स्कूल संचालक से 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी. फिरौती ना देने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी. फिरौती की रकम ना मिलने पर आरोपियों ने 09.11.2026 की रात स्कूल के बोर्ड पर फायरिंग कर दहशत फैलाने का प्रयास किया था.
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करनाल में भी आपराधिक मामले दर्ज: इसके अतिरिक्त, थाना मधुबन, करनाल में भी आरोपी के खिलाफ फिरौती मांगने व फायरिंग की वारदात से संबंधित मामले दर्ज हैं. आरोपी व उसके साथी द्वारा गांव के सरपंच से 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी. फिरौती न देने पर गांव के एंट्री बोर्ड पर फायरिंग कर भय का माहौल पैदा करने का प्रयास किया गया था. इसके अलावा, आरोपी प्रदीप के खिलाफ थाना शहर हिसार में धोखाधड़ी एवं जालसाजी से संबंधित मामला भी दर्ज है.
आरोपी से गहन पूछताछ जारी: डीएसपी कमलजीत ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर उससे गहन पूछताछ की जा रही है. आरोपी द्वारा की गई अन्य वारदातों, अवैध हथियारों के स्रोत, आपराधिक नेटवर्क तथा अन्य संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में जांच की जा रही है. मामले में नियमानुसार आगामी कार्रवाई जारी है. उन्होंने कहा कि हिसार पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है. जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क एवं प्रतिबद्ध है.
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