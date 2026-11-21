ETV Bharat / state

हिसार में मुठभेड़ के बाद कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल, अवैध पिस्टल बरामद

Encounter in Hisar ( ETV Bharat )

हिसार: शनिवार को हिसार पुलिस और वांछित बदमाश प्रदीप के बीच मुठभेड़ हुई. इस दौरान पैर में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया. जिसके बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया. हिसार पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किया है.

हिसार में मुठभेड़: हिसार के डीएसपी कमलजीत ने बताया कि हिसार पुलिस को सूचना मिली थी कि फिरौती के मामलों में वांछित आरोपी प्रदीप किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर आरोपी को काबू करने का प्रयास किया. इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की.