बिहार में 50 हजार का इनामी कॉन्ट्रैक्ट किलर गिरफ्तार, दो हत्याओं का मास्टरमाइंड था टॉप-10 कुख्यात अपराधी

गया पुलिस ने 50 हजार के इनामी कुख्यात कॉन्ट्रैक्ट किलर को गया रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया. दो महिलाओं की सुपारी किलिंग जुड़ा है मामला.

कुख्यात कॉन्ट्रैक्ट किलर अमर कुमार
Published : December 9, 2025 at 9:46 AM IST

गयाजी: बिहार के गया में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. जिले के कुख्यात कॉन्ट्रैक्ट किलर अमर कुमार राजा उर्फ बाबा को गया रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया. उसके सिर पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था. लंबे समय से फरार चल रहा यह अपराधी पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था.

टॉप-10 कुख्यात अपराधियों में शामिल: अपराधी अमर कुमार उर्फ बाबा गया जिले के टॉप-10 कुख्यात अपराधियों की सूची में शामिल था. वह इमामगंज पुलिस अनुमंडल के बोधी बीघा थाना क्षेत्र का निवासी है. पुलिस पिछले कई वर्षों से उसकी तलाश कर रही थी. उसके खिलाफ हत्या, डकैती और कई अन्य संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं.

महिला की हत्या के लिए ली थी सुपारी: डीएसपी कमलेश कुमार ने बताया कि दिसंबर 2024 में बोधी बीघा थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या हुई थी (कांड संख्या 79/24). जांच में खुलासा हुआ कि महिला के पति ने ही सुपारी देकर उसकी हत्या कराई थी. अमर कुमार उर्फ बाबा ने 35 हजार रुपये अग्रिम लेकर गोली मारकर महिला की हत्या की थी. वह इस कांड का मुख्य आरोपी था.

लूट के दौरान पत्नी को उतारा था मौत के घाट: 10 दिसंबर 2024 को ग्राम रामपुर और बोधी आहार के बीच एसएच-69 पर एक दंपति से लूटपाट के दौरान अमर कुमार ने पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में पहले सह-अभियुक्त आकाश कुमार को औरंगाबाद से गिरफ्तार किया गया था. आकाश के निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद हुए थे. मुख्य मास्टरमाइंड अमर कुमार ही था, जो एक साल से फरार चल रहा था.

दो हत्याओं का मास्टरमाइंड

विशेष टीम ने किया गिरफ्तार: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इमामगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कमलेश कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी. तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने गया जी रेलवे स्टेशन से अमर कुमार उर्फ बाबा को दबोच लिया. गिरफ्तारी के समय वह भागने की फिराक में था.

अपराध जगत में दहशत का दूसरा नाम था बाबा: जिले में कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में कुख्यात अमर कुमार उर्फ बाबा का नाम सुनते ही अपराध जगत में भी दहशत फैल जाती थी. उसकी गिरफ्तारी से आम जनता ने भी राहत की सांस ली है. पुलिस अब बचे हुए सह-अभियुक्तों की तलाश में जुटी है.

विशेष टीम ने किया गिरफ्तार

जिले में इनामी अपराधियों पर लगातार शिकंजा: गया पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए लगातार अभियान चला रही है. जिला स्तरीय इनामी अपराधियों की सूची में शामिल 50 हजार के इनामी अमर कुमार की गिरफ्तारी से पुलिस को बड़ी राहत मिली है. एसएसपी के निर्देश पर जिले भर में इनामी और फरार अपराधियों पर छापेमारी अभियान तेज कर दिया गया है.

"वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार गया जिले में अपराध नियंत्रण के लिय गया पुलिस द्वारा जिला में इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार विशेष छापे मारी अभियान चलाया जा रहा है. जिला स्तरीय सूची में 50000 का इनामी अपराधी अमर कुमार का भी नाम शामिल था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है."-कमलेश कुमार, डीएसपी, इमामगंज पुलिस अनुमंडल

