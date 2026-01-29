ETV Bharat / state

झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी, 103 पदों पर होगी सीधी भर्ती

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक (सीधी भर्ती) प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के लिए आवश्यक सूचना जारी कर दी है. यह परीक्षा विज्ञापन संख्या-01/2026 के तहत आयोजित की जा रही है. इसके माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 103 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी. आयोग ने योग्य भारतीय नागरिकों से प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं.

आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अभ्यर्थी One Time Registration (OTR) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 10 बजे से शुरू होगी और 14 फरवरी 2026 की अपराह्न 5 बजे तक चलेगी. वहीं परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है. सभी आवेदन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे.

झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा-2025 का आयोजन Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021, इसके प्रथम संशोधन नियम 2021 और द्वितीय संशोधन नियम 2023 के आलोक में किया जा रहा है. इस परीक्षा के जरिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और संवर्गों में नियुक्ति की जाएगी.

पदों में प्रमुख रूप से उप समाहर्ता (कार्मिक, सरकारी सुधार एवं राजभाषा विभाग), पुलिस उपाधीक्षक (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) सहित अन्य प्रशासनिक सेवाएं शामिल हैं. कुल 103 पदों को विभिन्न आरक्षण श्रेणियों में बांटा गया है. इनमें अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के साथ-साथ महिला, आदिम जनजाति, खेलकूद और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है.

दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है, जिसमें श्रवण निःशक्त, चलन निःशक्त, स्वलीनता (ऑटिज्म), बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता, मानसिक रोग और बहु निःशक्तता से ग्रसित अभ्यर्थी शामिल हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण का लाभ नियमानुसार दिया जाएगा.

आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन और निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें. आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर उसकी पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी.