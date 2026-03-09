उत्तराखंड में जनगणना के पहले चरण में मकान को लेकर पूछे जाएंगे ये सवाल, इनका देना होगा जवाब
उत्तराखंड में मकान सूचीकरण एवं मकान की गणना का काम 25 अप्रैल से होगा शुरू, जनता से पूछे जाएंगे 33 सवाल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 9, 2026 at 7:04 PM IST|
Updated : March 9, 2026 at 7:09 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में जनगणना के पहले चरण यानी मकान सूचीकरण एवं मकान की गणना का कार्य 25 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रहा है. जिसका नोटिफिकेशन राज्य सरकार 25 फरवरी को जारी कर चुकी है. जिसके तहत प्रदेश में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक मकान सूचीकरण एवं गणना का कार्य किया जाएगा.
इसी कड़ी में राज्य सरकार ने जनगणना के पहले चरण के तहत होने वाले मकान सूचीकरण एवं मकान की गणना के दौरान एकत्र किए जाने वाले जानकारी की अधिसूचना भी जारी कर दी है. इस अधिसूचना के अनुसार, मकान सूचीकरण एवं मकान की गणना के दौरान जनता से 33 सवालों के जवाब लिए जाएंगे.
दरअसल, केंद्र सरकार ने भारत की जनगणना 2027 के लिए मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना अनुसूचियों के जरिए जानकारी एकत्र करने के लिए अधिसूचित अधिसूचना जारी की थी. ऐसे में अब जब उत्तराखंड राज्य में मकान सूचीकरण एवं मकान की गणना का कार्य शुरू होने जा रहा है, उसको देखते हुए राज्य सरकार ने भारत सरकार की अनुसूचियां को उत्तराखंड राज्य के राजपत्र में पुनः प्रकाशित करने पर सहमति जता दी है.
ऐसे में राज्य की सीमाओं के भीतर भारत की जनगणना 2027 के संबंध में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना अनुसूचियों के जरिए जानकारी एकत्र करने के लिए सभी व्यक्तियों से 33 सवाल पूछेंगे. जिसमें कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे. मकान की हालत से लेकर फर्श और कैसी है? ये सब पूछे जाएंगे.
मकान सूचीकरण एवं गणना के दौरान इन सवालों के देने होंगे जवाब-
- भवन नंबर (नगर या स्थानीय प्राधिकरण या जनगणना नंबर)
- मकान नंबर
- मकान के फर्श में इस्तेमाल प्रमुख सामग्री
- मकान के दीवार में इस्तेमाल प्रमुख सामग्री
- मकान के छत में इस्तेमाल प्रमुख सामग्री
- मकान का इस्तेमाल
- मकान की हालत
- परिवार क्रमांक
- परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या
- परिवार के मुखिया का नाम
- परिवार के मुखिया का लिंग
- क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य से संबंधित है?
- मकान के स्वामित्व की स्थिति
- परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या
- परिवार में रहने वाले विवाहित दंपत्तियों की संख्या
- पेयजल का मुख्य स्रोत
- पेयजल स्रोत की उपलब्धता
- प्रकाश का मुख्य स्रोत
- शौचालय की सुलभता
- शौचालय का प्रकार
- गंदे पानी की निकासी
- स्नानगृह की उपलब्धता
- रसोईघर और एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता
- खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन
- रेडियो/ट्रांजिस्टर
- टेलीविजन
- इंटरनेट सुविधा
- लैपटॉप/कंप्यूटर
- टेलीफोन/मोबाइल फोन/स्मार्ट फोन
- साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड
- कार/जीप/वैन
- परिवार की ओर से उपभोग किया जाने वाले मुख्य अनाज
- मोबाइल नंबर (केवल जनगणना संबंधी संसूचना के लिए)
