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राज्यपाल ने की चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, नोटिफिकेशन जारी

रांची: झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(3) से मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर दी है. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है. इनमें वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक के नाम शामिल हैं.

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16(3) के आलोक में सूचना आयुक्त की नियुक्ति उनके शपथ ग्रहण की तारीख से प्रभावी होगी. सूचना आयुक्त के पद पर कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक रहेगा. राज्य सरकार ने इन चार नामों की अनुशंसा करते हुए पैनल राज्यपाल के पास भेजा था. हालांकि, पहली बार राजभवन ने कुछ आपत्तियां जताते हुए प्रस्ताव को वापस कर दिया था. इसके बाद सरकार की ओर से आपत्तियों पर अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए दोबारा वही पैनल राज्यपाल को भेजा गया था.

जारी अधिसूचना (Etv Bharat)

राज्यपाल ने शर्तों के साथ दी है मंजूरी

राज्यपाल ने कुछ शर्तों के साथ नियुक्तियों पर अपनी सहमति दी है. उन्होंने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति जल्द सुनिश्चित की जाए, ताकि आयोग का कार्य सुचारु और प्रभावी ढंग से संचालित हो सके. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में यदि कोई प्रक्रियागत त्रुटि पाई जाती है या इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो उसकी संपूर्ण जवाबदेही राज्य सरकार की होगी.

इन वजहों से शुरू हुआ था विवाद