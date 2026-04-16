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एमसीडी में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की अधिसूचना जारी, 29 अप्रैल को होंगे चुनाव

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के तीन सदस्यों के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. निगम सचिव कार्यालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार यह चुनाव 29 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा.

अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली नगर निगम की साधारण अप्रैल बैठक बुधवार, 29 अप्रैल को दोपहर 2 बजे अरुणा आसफ अली सभागार, सिविक सेंटर में आयोजित होगी. इसी बैठक में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के तीन सदस्यों का चुनाव कराया जाएगा. नोटिस में बताया गया है कि स्टैंडिंग कमेटी के तीन सदस्य—मोहिनी (वार्ड 218), आमिल मलिक (वार्ड 246) और पंकज लूथरा (वार्ड 216)—के रिटायर होने के कारण ये पद खाली हुए हैं, जिन्हें अब चुनाव के जरिए भरा जाएगा.

नामांकन प्रक्रिया के तहत इच्छुक उम्मीदवारों को “फॉर्म-2” के जरिए नामांकन दाखिल करना होगा. नामांकन पत्र 23 अप्रैल 2026 तक, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच निगम सचिव कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे. प्रत्येक उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर प्रस्तावक और अनुमोदक के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे.