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बिहार में स्कूल लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी, 1 अक्टूबर से आवेदन

पटना: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी 1 अक्टूबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है. आवेदन के लिए समिति की ओर से https://sletregistration.cbrt.co.in वेबसाइट निर्धारित की गई है.

परीक्षा में पुस्तकालय विज्ञान और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे. कुल 150 अंकों में से 100 अंक पुस्तकालय विज्ञान विषय से जुड़े प्रश्नों के होंगे, जबकि 50 अंक सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के लिए निर्धारित किए गए हैं. परीक्षा का पाठ्यक्रम राज्य के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय विज्ञान की स्नातक डिग्री के लिए लागू पाठ्यक्रम के आधार पर होगा.

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा की अवधि 150 मिनट यानी ढाई घंटे होगी. अभ्यर्थियों से कुल 150 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया है.

कौन कर सकेगा आवेदन?

विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा के लिए आवेदक का बिहार का निवासी होना जरूरी है. अभ्यर्थी के पास 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री अनिवार्य होगी. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में कुछ वर्गों के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत अंकों की छूट दी जाएगी.

उम्र सीमा में 10 साल की छूट

पात्रता परीक्षा के लिए सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट देने का प्रावधान किया गया है. परीक्षा में आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई आयु सीमा और अन्य शर्तों को ध्यान से देखना होगा.

इतने अंक लाना जरूरी

विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा में अलग-अलग श्रेणियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित किया गया है. सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक जरूरी होंगे. पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45.5 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5 प्रतिशत, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं. दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों के लिए भी न्यूनतम अर्हतांक 40 प्रतिशत रखा गया है.

अभ्यर्थियों को आवेदन की प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और परीक्षा से जुड़े अन्य निर्देशों की जानकारी के लिए निर्धारित वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना होगा. आवेदन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होगी और 21 अक्टूबर 2026 तक चलेगी.

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