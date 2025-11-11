ETV Bharat / state

वाराणसी के दाल मंडी में चस्पा किए नोटिस, मकान खाली करने के लिए किया गया अनाउंसमेंट, आज रात चल सकता है बुलडोजर

वाराणसी : दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण का काम जारी है. सड़क को 17.4 मीटर चौड़ा करना है. मंगलवार को पूरे दिन वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) की टीम ने अवैध निर्माण पर नोटिस चस्पा किया. साथ ही अनाउंसमेंट कर घर खाली करने को कहा. वहीं व्यापारियों ने दाल मंडी को पूरी तरह से बंद रखा. विरोध कर रहे व्यापारी नेताओं ने कहा कि प्रशासन 2003 के नोटिस के आधार पर मकान और दुकान गिरा रहा है.

सोमवार को बुलडोजर लेकर पहुंची VDA की टीम एक घर को बिना गिराए ही वापस लौट गई थी. मकान में नीचे दुकान थी, जबकि ऊपरी मंजिल पर कमरे बने हुए थे, जिसमें लोग रह रहे थे. मकान खाली नहीं होने के कारण टीम नोटिस देकर लौट गई थी. माना जा रहा है कि आज रात VDA की टीम मकान को गिरा सकती है. अधिकारियों की मानें तो आज रात दाल मंडी की कपड़ा मंडी की दुकानों को तोड़ा जाएगा.

व्यापारी नेता मारुफ खान ने बताया, हम दुकान तब तक नहीं खोलेंगे, जब तक यह चौड़ीकरण योजना वापस नहीं हो जाती. 2003 के आधार पर हमें नोटिस देकर दुकान को अवैध बताया जा रहा है. जिस दुकान और मकान को गिराने की बात की जा रही है वह 1000 स्क्वायर फीट से भी कम है और दो फ्लोर में बना है. दो मंजिल के मकान को चार मंजिल का नोटिस में बताया गया है, जो बिल्कुल सही नहीं है. हम किसी हाल में मकान खाली नहीं करेंगे.