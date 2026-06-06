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वन विभाग में चल रही बाबुओं की मनमर्जी, प्रमोशन तो लिया लेकिन पोस्टिंग नहीं!

देहरादून: उत्तराखंड वन विभाग में लिपिक पद पर बैठे कई सरकारी सेवक मन मर्जी चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं. स्थिति ये है कि इन बाबुओं ने समय पर प्रमोशन लेने का लाभ तो ले लिया, लेकिन इन्हें मुख्यालय का तैनाती आदेश नहीं मानना. अब इन हालात को देखते हुए ऐसे चिन्हित बाबुओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं.

उत्तराखंड वन विभाग में लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की कार्यशैली एक बार फिर चर्चा में है. इस बार मामला ऐसे बाबुओं से जुड़ा है, जिन्होंने विभाग से प्रमोशन का लाभ तो ले लिया, लेकिन प्रमोशन के बाद जारी किए गए तैनाती आदेशों का पालन करने में रुचि नहीं दिखाई. स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वन मुख्यालय को ऐसे 10 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ा है.

मुख्यालय के आदेशों की अनदेखी: दरअसस, वन विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों व तैनाती को लेकर अक्सर विवाद सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार मामला विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले लिपिकों से जुड़ा है. कार्यालयों में फाइलों के संचालन, पत्राचार और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी संभालने वाले इन कर्मचारियों द्वारा मुख्यालय के आदेशों की अनदेखी किए जाने को विभाग गंभीरता से देख रहा है.

कई कर्मचारियों ने नहीं संभाली नई जिम्मेदारी: जानकारी के अनुसार करीब दो महीने पहले वन विभाग में लिपिक संवर्ग के कई कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई थी. पदोन्नति के साथ ही विभागीय नियमों के तहत उन्हें नई जिम्मेदारियों और नए तैनाती स्थलों पर भेजने के आदेश भी जारी किए गए थे. सामान्य प्रक्रिया के अनुसार कर्मचारियों को निर्धारित समय के भीतर अपने नए कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करना था, लेकिन कई कर्मचारियों ने ऐसा नहीं किया.

कर्मचारियों को चिन्हित किया गया: हैरानी की बात यह है कि दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कुछ कर्मचारी अपने नए तैनाती स्थलों पर नहीं पहुंचे. इसके बावजूद वे पदोन्नति के आधार पर मिलने वाले लाभ प्राप्त करते रहे. यह स्थिति प्रशासनिक नियमों और सेवा अनुशासन दोनों के विपरीत है. वन मुख्यालय ने ऐसे मामलों की समीक्षा के बाद 10 कर्मचारियों को चिन्हित किया है. इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा गया है कि आखिर उन्होंने मुख्यालय के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया.

15 दिनों में मांगा गया नोटिस का जवाब: नोटिस में कर्मचारियों को 15 दिन के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. यदि उनके जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए तो विभाग आगे की कार्रवाई भी कर सकता है. मामले का एक और पहलू विभाग के भीतर चर्चा का विषय बना हुआ है. बताया जा रहा है कि जिन कर्मचारियों ने नई तैनाती पर ज्वाइन नहीं किया, उन्हें कुछ स्थानों पर पदोन्नति के अनुरूप वेतन और अन्य लाभ भी दिए जाते रहे हैं. ऐसे में अब उन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDO) की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है, जिन्होंने बिना नई पोस्टिंग पर कार्यभार ग्रहण किए कर्मचारियों को वेतन लाभ प्रदान किया.