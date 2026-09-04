कानपुर में 695 जर्जर मकान मालिकों को नोटिस जारी, एक माह में हो चुके हैं कई हादसे
नगर निगम अफसरों द्वारा नगर क्षेत्र में कुल 695 जर्जर एवं गिराऊ भवनों को चिन्हित किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 10:11 PM IST
कानपुर : शहर में मानसून सीजन की 650 मिमी से अधिक बारिश पिछले करीब ढाई माह में हो चुकी है और पिछले एक माह में कई जर्जर मकान ढह गए. मानसून सीजन शुरू होने से पहले नगर निगम के जिन अफसरों को जर्जर भवन वाले स्वामियों को नोटिसें जारी करनी थी, उनकी याद आधा बारिश का सीजन निकलने के बाद आई है.
शुक्रवार को नगर निगम अफसरों की ओर से कानपुर के छह अलग-अलग जोनों में 695 ऐसे भवन स्वामियों को नोटिसें जारी की गईं, जिनके मकान जर्जर हो चुके हैं. नगर निगम अफसरों द्वारा नगर क्षेत्र में कुल 695 जर्जर एवं गिराऊ भवनों को चिन्हित किया गया है. भवन स्वामियों को नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-331 के अंतर्गत नोटिस जारी कर चेताया गया कि भवन की स्थिति का तत्काल परीक्षण कर जरूरी मरम्मत का काम करा लें. भवन की अत्यधिक जर्जर स्थिति होने पर उसे तत्काल खाली कर दें.
अफसर बोले लगातार कर रहे निगरानी: नगर निगम द्वारा भवन स्वामियों को यह भी निर्देश दिए गए कि जर्जर भवनों के कारण आसपास रहने वाले नागरिकों एवं राहगीरों की सुरक्षा प्रभावित न हो, इसका उन्हें ध्यान रखना होगा. विशेष रूप से लगातार हो रही बारिश के दौरान ऐसे भवनों से दुर्घटना की संभावना को देखते हुए भवन स्वामी जो सुरक्षा संबंधी उपाय हैं, उन्हें अपना लें. खुद की किरकिरी न हो, इसके लिए नगर निगम अफसरों द्वारा ये भी कहा गया, चिन्हित जर्जर एवं गिराऊ भवनों की स्थिति की निरंतर निगरानी की जा रही है तथा जरूरत के मुताबिक संबंधित विभागीय अफसरों द्वारा स्थलों का निरीक्षण भी किया जा रहा है.
अगर आपके घर के आसपास कोई जर्जर भवन है, तो उसकी सूचना फौरन नगर निगम को दे सकते हैं. नगर निगम की ओर से जर्जर भवन वाले स्वामियों को नोटिसें जारी कर दी गई हैं.
अर्पित उपाध्याय, नगर आयुक्त
शहर में पिछले दिनों इन स्थानों पर हुए हादसे:
- 28-29 अगस्त की रात में फीलखाना में दो कच्चे मकानों की छत व दीवार अचानक ढह गई.
- मूलगंज में तीन सितंबर को चौबेगोला में 80 साल पुराना जर्जर मकान बारिश के चलते गिर गया.
- 29 अगस्त को बिरहाना रोड नील वाली गली में सालों पुराना जर्जर मकान ढह गया.
- 19-20 अगस्त को नजीराबाद थाना क्षेत्र में एक जर्जर मकान की छत अचानक गिर गई.
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