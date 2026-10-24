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आजमगढ़ की मतदाता सूची में "विकास यादव" का नाम 10 जगह दर्ज; अधिकारियों को नोटिस जारी, अब होगा यह एक्शन!

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : निर्वाचन कार्य में लापरवाही मिलने पर शनिवार को बड़ी कार्रवाई की गई है. प्रकरण में दोषी पाये गए मतदाता पंजीकरण केन्द्र के कम्प्यूटर सहायक एवं बूथ लेवल अधिकारियों को मतदाता सूची के कार्य से तत्काल हटाते हुए उनकी सेवा समाप्त किये जाने सम्बन्धी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही तत्कालीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा दो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि समाजवादी पार्टी की ओर से 15 अक्टूबर 2026 को प्रेसवार्ता के माध्यम से "विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 347-आजमगढ़ की मतदाता सूची में विकास यादव का नाम 10 बार अंकित होने" का मामला उठाया गया था. जिसके बाद मामले का संज्ञान लेते हुए प्रकरण की विस्तृत जांच आख्या जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ से प्राप्त की गई.