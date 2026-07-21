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शामली में कांवड़ मार्ग पर नहीं बिकेंगे मीट और शराब, प्रशासन ने दुकानदारों को थमाया नोटिस

शामली : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद शामली जिला प्रशासन आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है. यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए नगर पालिका परिषद ने कड़े कदम उठाए हैं. इसके तहत कांवड़ मार्ग पर आने वाली सभी मीट की दुकानों को सावन के पावन महीने के दौरान पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही, मार्ग पर स्थित शराब की दुकानों को भी इस अवधि में पूरी तरह ढककर रखने का आदेश जारी किया गया है.

नगर पालिका ने इस संबंध में सभी संबंधित दुकानदारों को नोटिस थमा दिए हैं. प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर पालिका अधिनियम के तहत तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दरअसल, आगामी 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. ​नगर पालिका की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 30 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक कांवड़ मार्ग पर स्थित सभी मीट की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी. इसके अलावा, मार्ग के किनारे पड़ने वाली शराब की दुकानों को बाहर से कपड़े या अन्य माध्यम से पूरी तरह कवर करके रखने की हिदायत दी गई है, ताकि शिव भक्तों और श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत न हों.

नगरपालिका के सफाई एवं खाद्य निरीक्षक के नेतृत्व में मंगलवार को कर्मचारियों की टीम ने फव्वारा चौक और आजाद चौक समेत अन्य प्रमुख इलाकों का दौरा किया. इस दौरान संबंधित दुकानों के संचालकों को नोटिस दिए गए. नगर पालिका शामली के ​अधिशासी अधिकारी विनोद कुमार सोलंकी ने कहा कि लगभग 8 से 10 दुकानें ऐसी हैं, जो रोड के किनारे कांवड़ मार्ग पर स्थित हैं, जिनको नोटिस दिए गए हैं. सभी को दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं कि मीट की दुकानें बिल्कुल नहीं खुलेंगी और शराब की दुकानें कवर रहेंगी. इस बात का पूरा एहतियात रखा जाएगा कि खुले में किसी भी प्रकार की ऐसी सामग्री की बिक्री न हो, जिससे जनमानस और शिवभक्तों की भावनाएं आहत हों.





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