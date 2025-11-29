ETV Bharat / state

दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच के तहत विदेशी मेडिकल डिग्री वाले डॉक्टरों को नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली में बीते 10 नवंबर को हुए कार बम ब्लास्ट के मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए, दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने राजधानी के सभी निजी अस्पतालों को एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में अस्पताल प्रशासन से उन सभी डॉक्टरों की विस्तृत जानकारी मांगी गई है, जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और चीन जैसे देशों से बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी (एमबीबीएस) की डिग्री हासिल की है और वर्तमान में दिल्ली के निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहे हैं.

जांच का उद्देश्य और मांगी गई जानकारी

दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह कदम सुरक्षा और संभावित खुफिया कनेक्शन की जांच के दायरे को बढ़ाने के लिए उठाया गया है. पुलिस यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आतंकी गतिविधियों या संदिग्ध नेटवर्कों का कोई भी सदस्य मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में राष्ट्रीय राजधानी में सक्रिय न हो. पुलिस ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे मांगी गई जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएं. जिसमें डॉक्टर का पूरा नाम और पता (स्थायी व वर्तमान), राष्ट्रीयता (यदि विदेशी नागरिक हो), वह देश और विश्वविद्यालय जहाँ से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की गई है और भारत में प्रैक्टिस करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र (Foreign Medical Graduates Examination - FMGE या Screening Test) की प्रति की जानकारी दें. अस्पताल में उनकी वर्तमान भूमिका और कार्य की अवधि के साथ जानकारी मांगी है.