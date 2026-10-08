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सड़क निरीक्षण के दौरान AAP कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने के मामले में दिल्ली पुलिस और प्रवेश वर्मा को नोटिस जारी

थप्पड़कांड: जनरैल सिंह और प्रवेश वर्मा ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सड़क निरीक्षण के दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने के मामले में दिल्ली पुलिस और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता साहिब सिंह ने दायर किया है.

याचिका में साहिब सिंह ने इस घटना की स्वतंत्र जांच करने और पुलिस सुरक्षा की मांग की है. साहिब सिंह ने याचिका में कहा है कि 27 सितंबर को पश्चिमी दिल्ली में सड़क निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान प्रवेश वर्मा ने उन्हें थप्पड़ मारा और उनके साथ मारपीट की. याचिका में साहिब सिंह ने अपने और अपने परिवार के लिए तत्काल सुरक्षा की भी मांग की है और आरोप लगाया है कि घटना के बाद उन्हें धमकियां और डराने वाले संदेश मिले हैं.