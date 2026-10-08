सड़क निरीक्षण के दौरान AAP कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने के मामले में दिल्ली पुलिस और प्रवेश वर्मा को नोटिस जारी
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार और मंत्री प्रवेश वर्मा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा.
Published : October 8, 2026 at 2:27 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सड़क निरीक्षण के दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने के मामले में दिल्ली पुलिस और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता साहिब सिंह ने दायर किया है.
याचिका में साहिब सिंह ने इस घटना की स्वतंत्र जांच करने और पुलिस सुरक्षा की मांग की है. साहिब सिंह ने याचिका में कहा है कि 27 सितंबर को पश्चिमी दिल्ली में सड़क निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान प्रवेश वर्मा ने उन्हें थप्पड़ मारा और उनके साथ मारपीट की. याचिका में साहिब सिंह ने अपने और अपने परिवार के लिए तत्काल सुरक्षा की भी मांग की है और आरोप लगाया है कि घटना के बाद उन्हें धमकियां और डराने वाले संदेश मिले हैं.
बता दें कि याचिका में इस घटना की स्वतंत्र और न्यायिक जांच की मांग की गई है. न्यायिक जांच हाईकोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करे. साथ ही याचिका में कहा गया है कि इस घटना की सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को संरक्षित रखने का दिशानिर्देश जारी किए जाएं.
ये भी पढ़ें:
याचिका में कहा गया है कि घटना के दिन वे आप विधायक जरनैल सिंह के साथ आउटर रिंग रोड पर सड़क निर्माण के काम का निरीक्षण कर रहे थे, जहां घटिया सामग्री और काम में कमियों के आरोप थे. तभी प्रवेश वर्मा और दूसरे लोगों ने कथित तौर पर उनसे उलझना शुरू कर दिया. इस दौरान उन्हें थप्पड़ मारा गया, गालियां दी गईं और मारपीट की गई, साथ ही घटना की रिकॉर्डिंग वाला उनका मोबाइल फोन जबरन छीनकर तोड़ दिया गया.
याचिकाकर्ता ने विकासपुरी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) के तहत एक नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज की गई. लेकिन नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट में उनके सभी आरोपों को शामिल नहीं किया गया है.