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आगरा में 65 लापरवाह बीएलओ को नोटिस, नहीं सुधरे तो सख्त कार्रवाई की चेतावनी

आगरा में 65 लापरवाह बीएलओ को नोटिस ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव-2027 के एसएसआर में लापरवाही बरतने वाले 65 बीएलओ पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. आगरा डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल की समीक्षा में सामने आया कि लगातार निर्देश के बावजूद कई बीएलओ कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं, जिस पर आगरा के नौ विधानसभा क्षेत्र के 65 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें चेतवानी दी गई है कि लापरवाही बंद नहीं की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

आगरा जिलाधिकारी मनीष बंसल ने जिले के सभी बीएलओ को निर्देश दिए हैं कि पुनरीक्षण कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल करें. इसे समयबद्ध, शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करें. इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो हिदायत के बाद नहीं सुधरेंगे, उन बीएलओ के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.