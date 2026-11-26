64 जिलों की 381 हॉस्पिटल फार्मेसियों को थमाया गया नोटिस, निरस्त हो सकता है लाइसेंस, जानें क्या है पूरा मामला
हॉस्पिटल फार्मेसियों में जांच के दौरान पारदर्शिता न मिलने पर नोटिस देकर सात दिन के भीतर जवाब मांगा गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 8:47 PM IST
लखनऊ : अस्पतालों में मरीजों से दवाओं की कीमतों के नाम पर मनमानी वसूली से बचाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश के 64 जिलों की 381 हॉस्पिटल फार्मेसियों में जांच की गई. इस दौरान पारदर्शिता न मिलने पर उन्हें नोटिस जारी की गई है, जिसका सात दिन के भीतर जवाब मांगा गया है. ऐसा नहीं करने पर उनकी दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के साथ ही लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है.
दरअसल, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ. रोशन जैकब के निर्देश पर हॉस्पिटल फार्मेसियों की जांच की जा रही है, जिसमें पता चला है कि बड़ी संख्या में फार्मेसियों में एक अक्टूबर 2026 के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है. कई फार्मेसियों में तो वेबसाइट का यूआरएल तक प्रदर्शित नहीं मिला, जबकि इसे दवा काउंटर पर लगाना अनिवार्य किया गया था.
उसके बाद संबंधित फार्मेसियों को नोटिस जारी किया गया है. संबंधित फार्मेसियों को दवाओं का प्राइस टू रिटेलर (पीटीआर) और प्राइस टू कंज्यूमर (पीटीसी) यानी खरीद और बिक्री मूल्य का विवरण समेत अन्य जरूरी जानकारी देने को कहा गया है.
वेबसाइट पर जानकारी देना अनिवार्य
आदेश के तहत सभी संबंधित हॉस्पिटल फार्मेसी को अपनी सार्वजनिक वेबसाइट तैयार करनी होगी, जिसमें फार्मेसी का नाम, लाइसेंस संख्या, लाइसेंसधारक का नाम और परिसर का पता दर्ज करना अनिवार्य है. इसके साथ ही, नियुक्त फार्मासिस्ट का नाम, पंजीकरण संख्या, फोटो और साप्ताहिक स्टॉक का ब्योरा भी बताना होगा. वेबसाइट को नियमित अपडेट करना होगा और उसका यूआरएल दवा काउंटर पर प्रदर्शित करना होगा.
4 दिसंबर तक निरीक्षण अभियान
आयुक्त ने सभी सहायक आयुक्त (औषधि) और औषधि निरीक्षकों को अपने-अपने जिलों में संचालित हॉस्पिटल फार्मेसियों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं. यह अभियान आगामी चार दिसंबर तक जारी रहेगा. इसका मकसद दवाओं की कीमतों को लेकर पारदर्शिता बढ़ाना और मरीजों को यह जानकारी देना है कि अस्पताल की फार्मेसी दवा किस कीमत पर खरीदती है और किस कीमत पर बेचती है.
मरीजों को जागरूक बनाने का उद्देश्य
आयुक्त ने कहा कि इस व्यवस्था के जरिए दवाओं की कीमत या फार्मेसियों के मुनाफे पर कोई सीमा तय नहीं की जा रही है. इसका मकसद खरीद और बिक्री मूल्य का खुलासा कर मरीजों को जागरूक बनाना है. खासकर अस्पतालों में भर्ती मरीजों के पास दवाएं खरीदने के दूसरे विकल्प सीमित होते हैं. ऐसे में उन्हें दवाओं की वास्तविक कीमत की जानकारी मिलना जरूरी है.
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