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64 जिलों की 381 हॉस्पिटल फार्मेसियों को थमाया गया नोटिस, निरस्त हो सकता है लाइसेंस, जानें क्या है पूरा मामला

64 जिलों की 381 हॉस्पिटल फार्मेसियों को थमाया गया नोटिस ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : अस्पतालों में मरीजों से दवाओं की कीमतों के नाम पर मनमानी वसूली से बचाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश के 64 जिलों की 381 हॉस्पिटल फार्मेसियों में जांच की गई. इस दौरान पारदर्शिता न मिलने पर उन्हें नोटिस जारी की गई है, जिसका सात दिन के भीतर जवाब मांगा गया है. ऐसा नहीं करने पर उनकी दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के साथ ही लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है.

दरअसल, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ. रोशन जैकब के निर्देश पर हॉस्पिटल फार्मेसियों की जांच की जा रही है, जिसमें पता चला है कि बड़ी संख्या में फार्मेसियों में एक अक्टूबर 2026 के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है. कई फार्मेसियों में तो वेबसाइट का यूआरएल तक प्रदर्शित नहीं मिला, जबकि इसे दवा काउंटर पर लगाना अनिवार्य किया गया था.

उसके बाद संबंधित फार्मेसियों को नोटिस जारी किया गया है. संबंधित फार्मेसियों को दवाओं का प्राइस टू रिटेलर (पीटीआर) और प्राइस टू कंज्यूमर (पीटीसी) यानी खरीद और बिक्री मूल्य का विवरण समेत अन्य जरूरी जानकारी देने को कहा गया है. वेबसाइट पर जानकारी देना अनिवार्य

