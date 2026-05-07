ETV Bharat / state

मथुरा में 22 होटल और गेस्ट हाउस को नोटिस जारी; सिटी मजिस्ट्रेट ने किया निरीक्षण, सुरक्षा मानक नहीं थे पूरे

मथुरा और वृंदावन क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट ने औचक निरीक्षण में 22 प्रतिष्ठानों की जांच की.

सिटी मजिस्ट्रेट ने किया निरीक्षण
सिटी मजिस्ट्रेट ने किया निरीक्षण (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 4:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा : मथुरा और वृंदावन क्षेत्र में संचालित होटल, गेस्ट हाउस का नगर मजिस्ट्रेट ने औचक निरीक्षण किया. इस दौरान करीब 22 प्रतिष्ठानों की जांच की गई. जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में नियमों की अनदेखी और गंभीर खामियां मिलने पर संचालकों को नोटिस जारी किये गये.

निरीक्षण में कई अनियमितताएं उजागर : मथुरा-वृंदावन में होटल और गेस्ट हाउस संचालकों की मनमानी पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है. नगर मजिस्ट्रेट अनुपम कुमार मिश्र ने बुधवार को मथुरा और वृंदावन क्षेत्र में होटल, गेस्ट हाउस का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण में कई अनियमितताएं उजागर हुईं.

सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम कुमार मिश्र ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

"होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस का निरीक्षण" : नगर मजिस्ट्रेट अनुपम कुमार मिश्र ने बताया कि मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में दर्शन करने के लिए हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है. मथुरा-वृंदावन में होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस में पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के अनुरूप चेकिंग की गई थी.

"सुरक्षा मानक नहीं थे पूरे" : उन्होंने बताया कि करीब 22 होटल और गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया गया. जिसमें से 18 से 19 ऐसे होटल और गेस्ट हाउस पाये गये, जिनके सुरक्षा मानक पूरे नहीं थे. रजिस्टर मेंटेन नहीं किया गया था. उनमें सुरक्षा उपकरण पूरे नहीं थे. अग्निशमन विभाग की एनओसी उपलब्ध नहीं थी.

होटल और गेस्ट हाउस संचालकों को नोटिस जारी : उन्होंने बताया कि होटस और गेस्ट हाउस में आवाजाही के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं थीं. उन्होंने बताया कि होटल और गेस्ट हाउस संचालकों को नोटिस जारी किया गया है. उन्होंने बताया कि पंजीकृत कराकर, सारी एनओसी संबंधित विभागों से लेने के निर्देशित किया गया है. उन्होंने बताया कि ऐसा ना करने पर होटल गेस्ट हाउस संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : आगरा नगर निगम ने सात दुकानों पर जड़ा ताला, नोटिस जारी करने के बाद भी किराया जमा न करने पर एक्शन

TAGGED:

MATHURA NEWS
22 HOTELS AND GUEST HOUSES
22 HOTELS NOTICES ISSUED
GUEST HOUSES IN MATHURA
MATHURA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.