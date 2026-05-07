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मथुरा में 22 होटल और गेस्ट हाउस को नोटिस जारी; सिटी मजिस्ट्रेट ने किया निरीक्षण, सुरक्षा मानक नहीं थे पूरे

निरीक्षण में कई अनियमितताएं उजागर : मथुरा-वृंदावन में होटल और गेस्ट हाउस संचालकों की मनमानी पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है. नगर मजिस्ट्रेट अनुपम कुमार मिश्र ने बुधवार को मथुरा और वृंदावन क्षेत्र में होटल, गेस्ट हाउस का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण में कई अनियमितताएं उजागर हुईं.

मथुरा : मथुरा और वृंदावन क्षेत्र में संचालित होटल, गेस्ट हाउस का नगर मजिस्ट्रेट ने औचक निरीक्षण किया. इस दौरान करीब 22 प्रतिष्ठानों की जांच की गई. जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में नियमों की अनदेखी और गंभीर खामियां मिलने पर संचालकों को नोटिस जारी किये गये.

"होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस का निरीक्षण" : नगर मजिस्ट्रेट अनुपम कुमार मिश्र ने बताया कि मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में दर्शन करने के लिए हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है. मथुरा-वृंदावन में होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस में पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के अनुरूप चेकिंग की गई थी.

"सुरक्षा मानक नहीं थे पूरे" : उन्होंने बताया कि करीब 22 होटल और गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया गया. जिसमें से 18 से 19 ऐसे होटल और गेस्ट हाउस पाये गये, जिनके सुरक्षा मानक पूरे नहीं थे. रजिस्टर मेंटेन नहीं किया गया था. उनमें सुरक्षा उपकरण पूरे नहीं थे. अग्निशमन विभाग की एनओसी उपलब्ध नहीं थी.

होटल और गेस्ट हाउस संचालकों को नोटिस जारी : उन्होंने बताया कि होटस और गेस्ट हाउस में आवाजाही के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं थीं. उन्होंने बताया कि होटल और गेस्ट हाउस संचालकों को नोटिस जारी किया गया है. उन्होंने बताया कि पंजीकृत कराकर, सारी एनओसी संबंधित विभागों से लेने के निर्देशित किया गया है. उन्होंने बताया कि ऐसा ना करने पर होटल गेस्ट हाउस संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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