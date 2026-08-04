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स्कूल में प्लास्टर गिरने के मामले में डीएम का एक्शन, 2 शिक्षा अधिकारियों को 17 CCA के तहत नोटिस

डैमेज कमरे का जायजा लेते शिक्षा विभाग के अधिकारी ( ETV Bharat Karauli )