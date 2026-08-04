स्कूल में प्लास्टर गिरने के मामले में डीएम का एक्शन, 2 शिक्षा अधिकारियों को 17 CCA के तहत नोटिस
दोनों अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
Published : August 4, 2026 at 4:18 PM IST
करौली: जिले में मानसून के दौरान सरकारी विद्यालय में प्लास्टर गिरने की घटना को जिला प्रशासन ने मंगलवार को गंभीरता से लिया है. जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने मामले में लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताते हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सर्वेश कुमार गुप्ता और अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (समग्र शिक्षा अभियान) सुनील कुमार शर्मा को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 CCA के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने बताया कि नोटिस जारी कर दोनों अधिकारियों को तीन दिवस के भीतर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्ट लिखित जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति एवं मानसून सत्र-2026 की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में यह मामला सामने आया.
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उन्होंने बताया कि मानसून से पूर्व हुए सर्वे के आधार पर जर्जर एवं क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों तथा कक्षों को ध्वस्त (जमींदोज) करने के आदेश जारी किए जाने थे, लेकिन कई बार निर्देश देने के बावजूद आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई. इधर जिला कलेक्टर ने नोटिस में स्पष्ट कहा कि वर्तमान में मानसून सक्रिय है और यदि भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी.
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हिण्डौन उपखंड के कौंडिया गांव स्थित राजकीय विद्यालय में बीते शुक्रवार एक कक्षा की आरसीसी छत का निचला हिस्सा (प्लास्टर) अचानक गिर गया था. राहत की बात यह रही कि घटना के समय कोई छात्र या शिक्षक उसकी चपेट में नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. संबंधित कक्ष को शिक्षा विभाग पहले से ही क्षतिग्रस्त घोषित कर चुका था. घटना के बाद ग्रामीणों ने भी शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई. मामला तूल पकड़ने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जवाब तलब किया है.