SIR में लापरवाही पर बड़ा एक्शन: 10 बीएलओ को नोटिस, 11 अफसर भी फंसे, जानें इनका होगा क्या
अलीगढ़ में निर्वाचन कार्यों को लेकर 10 बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) और 11 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 10:44 AM IST
अलीगढ़ : मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है.
निर्वाचन कार्यों में उदासीनता और निर्देशों की अनदेखी के दो अलग-अलग मामलों में 10 बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) और 11 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है. प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
पहले मामले में विधानसभा क्षेत्र 74-छर्रा के 10 बीएलओ की लापरवाही सामने आई है. अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने 23 नवंबर को निर्वाचन कार्यों की समीक्षा की. इसमें पाया गया कि 21 और 22 नवंबर को आयोजित विशेष अभियान दिवसों के दौरान प्राप्त फॉर्म-6 के सत्यापन और बीएलओ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन फीडिंग का काम संबंधित बीएलओ ने नहीं किया.
समीक्षा में 17 नवंबर से 23 नवंबर की रात 11 बजे तक संबंधित 10 बूथों पर फॉर्म-6 की ऑनलाइन फीडिंग की संख्या शून्य मिली. इसे निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं.
अधिकारियों के मुताबिक, संबंधित बीएलओ को दूरभाष और व्हाट्सएप के माध्यम से कई बार निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई.
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने सभी संबंधित बीएलओ से दो कार्य दिवस के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है. नोटिस में कहा गया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने अथवा निर्धारित समय में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित कर्मचारियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तय किया जाएगा.
उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 और निर्वाचन संबंधी अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है.
वहीं, दूसरे मामले में मंगलवार 24 नवंबर को आयोजित निर्वाचन संबंधी बैठक से अनुपस्थित रहने पर 11 अधिकारियों को स्पष्टीकरण पत्र जारी किए गए हैं.
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम प्रशासन सौरभ भट्ट ने इन अधिकारियों से तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है. बैठक में शामिल होने के लिए पूर्व में निर्देश दिए जाने के बावजूद अधिकारी अनुपस्थित रहे थे.
स्पष्टीकरण मांगने वालों में देवेंद्र कुमार सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी टप्पल, रामा दुबे, अधिशासी अधिकारी बरौली, आदिति जैन, नायब तहसीलदार बरौली, अनिल कुमार, सीडीपीओ चंडौस, शिवदास सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी गभाना, राजकुमार, खंड शिक्षा अधिकारी बिजौली, सचिन कुमार, नायब तहसीलदार अतरौली, सचिन कुमार, नायब तहसीलदार दादों, संजय कुमार गौतम, अधिशासी अधिकारी अतरौली, विकास चौधरी, नायब तहसीलदार लोधा और महेश कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर शामिल हैं.
एडीएम प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों से पूछा है कि पूर्व सूचना और निर्देशों के बावजूद वे बैठक में किन परिस्थितियों में अनुपस्थित रहे. उन्हें पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर स्पष्ट जवाब देने को कहा गया है. निर्धारित अवधि में जवाब नहीं मिलने पर एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
उप जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ भट्ट ने कहा कि निर्वाचन संबंधी कार्यों में समयबद्धता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भारत निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता है. मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को गंभीरता से जिम्मेदारी निभानी होगी.
प्रशासन की इन कार्रवाइयों से साफ है कि एसआईआर और मतदाता पुनरीक्षण के कार्यों में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.