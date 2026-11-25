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SIR में लापरवाही पर बड़ा एक्शन: 10 बीएलओ को नोटिस, 11 अफसर भी फंसे, जानें इनका होगा क्या

अलीगढ़ में एसआईआर में लापरवाही पर प्रशासन का बड़ा एक्शन. ( ईटीवी भारत )

अलीगढ़ : मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है.

निर्वाचन कार्यों में उदासीनता और निर्देशों की अनदेखी के दो अलग-अलग मामलों में 10 बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) और 11 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है. प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

अलीगढ़ में एसआईआर में लापरवाही पर प्रशासन का बड़ा एक्शन. (ईटीवी भारत) पहले मामले में विधानसभा क्षेत्र 74-छर्रा के 10 बीएलओ की लापरवाही सामने आई है. अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने 23 नवंबर को निर्वाचन कार्यों की समीक्षा की. इसमें पाया गया कि 21 और 22 नवंबर को आयोजित विशेष अभियान दिवसों के दौरान प्राप्त फॉर्म-6 के सत्यापन और बीएलओ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन फीडिंग का काम संबंधित बीएलओ ने नहीं किया. समीक्षा में 17 नवंबर से 23 नवंबर की रात 11 बजे तक संबंधित 10 बूथों पर फॉर्म-6 की ऑनलाइन फीडिंग की संख्या शून्य मिली. इसे निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, संबंधित बीएलओ को दूरभाष और व्हाट्सएप के माध्यम से कई बार निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने सभी संबंधित बीएलओ से दो कार्य दिवस के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है. नोटिस में कहा गया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने अथवा निर्धारित समय में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित कर्मचारियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तय किया जाएगा. उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 और निर्वाचन संबंधी अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है.