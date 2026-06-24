करनाल में फायर सेफ्टी को लेकर प्रशासन की नींद टूटी, कोचिंग सेंटर्स और PG संचालकों को नोटिस
हरियाणा के करनाल में फायर सेफ्टी के नियमों को लेकर कोचिंग सेंटर्स और पीजी चला रहे संचालकों को नोटिस जारी किया गया है.
Published : June 24, 2026 at 5:23 PM IST|
Updated : June 24, 2026 at 5:37 PM IST
करनाल : दिल्ली और लखनऊ में आग लगने से लोगों की मौतों के बाद हरियाणा के सरकारी विभागों की नींद खुली है और करनाल में फायर सेफ्टी की जांच ने तेजी पकड़ी है. फायर सेफ्टी के नियमों को लेकर कोचिंग सेंटर और पीजी चला रहे संचालक हादसों के बावजूद भी लापरवाह बने हुए हैं. मामले में दमकल विभाग ने करनाल शहर में बने एक दर्जन पीजी मालिकों को नोटिस जारी किया है.
कोचिंग सेंटर्स और पीजी की जांच : आग लगने से लोगों की जान जा रही है लेकिन इसके बावजूद भी फायर सेफ्टी के विषय पर अधिकतर लोग गंभीर नहीं है. जिला प्रशासन के निर्देशों के बाद दमकल विभाग ने करनाल जिले में चल रहे कोचिंग सेंटर्स और पीजी की जांच शुरू की है. विभाग के इस एक्शन ने पीजी की पोल खोल दी है. दमकल विभाग के फायरमैन शौकीन सिंह ने बताया कि शहर की वजीरचंद कॉलोनी की संकरी गलियों में दर्जनों पीजी बने हुए हैं, जिनमें सैकड़ों की संख्या में छात्र या नौकरी पेशा लोग रहते हैं.
फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं मिले : जांच के दौरान उन्हें किसी भी पीजी में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं मिले. अभी तक 10 से 12 पीजी भवन जांचे गए हैं जिन्हें नोटिस भी दिए गए हैं. संकरी गलियों में रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि उनका घर यहां पर है. गलियां तंग होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां नहीं आ सकती. गलियों में बने पीजी के अंदर करीब 400 बच्चे रहते हैं. यदि कोई हादसा होता है तो स्थिति खतरनाक हो सकती है.
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