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नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ विधायक द्वारा दुष्कर्म मामले में NCSTजारी करेगा नोटिस, डॉ आशा लकड़ा ने कहा - हमारे संज्ञान में है पूरा मामला

रांची: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर एक आदिवासी लड़की द्वारा लगाए गए दुष्कर्म के आरोप को लेकर एक बड़ा बयान दिया है.

डॉ. आशा लकड़ा ने कहा कि पूरी घटना आयोग के संज्ञान में है. जो भी जानकारी मिली है, उसे ध्यान में रखते हुए आदिवासी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न के इस मामले में आयोग नोटिस जारी करेगा. मामले की जांच कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

दुष्कर्म मामले में NCSTजारी करेगा नोटिस (Etv Bharat)

निशा भगत मामले में राज्य सरकार द्वारा सीबीआई जांच की अनुशंसा को लेकर डॉ. आशा लकड़ा ने कहा कि इस पूरे मामले में आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया है तथा पूरी रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा निश्चित रूप से स्वागतयोग्य फैसला है, लेकिन इस मामले में प्रथम दृष्टया जिन-जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए.

डॉ. आशा लकड़ा ने राज्य की आदिवासी होनहार बेटियों के साथ इस तरह की घटनाओं में हुई बढ़ोतरी पर चिंता जताते हुए कहा कि आपको याद होगा कि साहिबगंज में रूपा तिर्की, संध्या टोपनो जैसी कई बेटियां हैं, जिनके साथ इस तरह की घटनाएं घटी हैं. राज्य में बेटियों के साथ लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं. ऐसे में आयोग का कहना है कि राज्य सरकार विधि-व्यवस्था को दुरुस्त करे और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे.